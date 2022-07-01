Зеленский: Среди погибших в Сергеевке – 4 человека из одной семьи
Пятница, 1 июля 2022, 23:29
В результате российского ракетного удара по 9-этажному дому в Сергеевке Одесской области погибли, среди прочих, 4 человека из одной семьи.
Источник: президент Владимир Зеленский в видеообращении
Прямая речь: "Убиты 4 человека из одной семьи, убит парень 12 лет, звали Дмитрий".
Детали: Зеленский подчеркнул, что в этом доме проживало около 160 гражданских людей, и там никто не прятал оружие, военную технику или боеприпасы.
Прямая речь: "Я подчеркиваю – это сознательный целенаправленный российский террор, а не какие-то ошибки или случайное попадание ракет".
Что предшествовало: Ранее Зеленский подчеркнул, что россияне целенаправленно ударили по многоэтажному жилому дому в Сергеевке Одесской области противокорабельной ракетой.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Ночью оккупанты ударили ракетами по Одесской области. Одна из ракет попала в 9-этажный дом, также ракеты попали в базу отдыха.
- По данным ОК "Юг", российские захватчики ударили по Белгород-Днестровскому району Одесской области тремя ракетами Х-22, их запустили из направления Черного моря.
- В результате удара в Сергеевке, по последним данным, погиб 21 человек