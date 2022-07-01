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Зеленский: Среди погибших в Сергеевке – 4 человека из одной семьи

Катерина ТищенкоПятница, 1 июля 2022, 23:29
Зеленский: Среди погибших в Сергеевке – 4 человека из одной семьи
9-этажный дом в Сергеевке после российского удара, фото ГСЧС

В результате российского ракетного удара по 9-этажному дому в Сергеевке Одесской области погибли, среди прочих, 4 человека из одной семьи.

Источник: президент Владимир Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "Убиты 4 человека из одной семьи, убит парень 12 лет, звали Дмитрий".

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Детали: Зеленский подчеркнул, что в этом доме проживало около 160 гражданских людей, и там никто не прятал оружие, военную технику или боеприпасы.

Прямая речь: "Я подчеркиваю – это сознательный целенаправленный российский террор, а не какие-то ошибки или случайное попадание ракет".

Что предшествовало: Ранее Зеленский подчеркнул, что россияне целенаправленно ударили по многоэтажному жилому дому в Сергеевке Одесской области противокорабельной ракетой.

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Предыстория:

  • Ночью оккупанты ударили ракетами по Одесской области. Одна из ракет попала в 9-этажный дом, также ракеты попали в базу отдыха.
  • По данным ОК "Юг", российские захватчики ударили по Белгород-Днестровскому району Одесской области тремя ракетами Х-22, их запустили из направления Черного моря.
  • В результате удара в Сергеевке, по последним данным, погиб 21 человек

Темы: Одесская областьЗеленскийвойна
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