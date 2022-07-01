Зеленський: Серед загиблих у Сергіївці – 4 людей з однієї родини

9-поверховий будинок у Сергіївці після російського удару, фото ДСНС

Внаслідок російського ракетного удару по 9-поверховому будинку в Сергіївці загинули, серед інших, 4 людей з однієї родини.

Джерело: президент Володимир Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "Вбиті 4 людини з однієї родини, вбитий хлопець 12 років, звали Дмитро".

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Деталі: Зеленський наголосив, що в цьому будинку проживало близько 160 цивільних людей, і там ніхто не ховав зброю, військову техніку або боєприпаси.

Пряма мова: "Я наголошую – це свідомий цілеспрямований російський терор, а не якісь там помилки чи випадкове влучання ракет".

Що передувало: Раніше Зеленський наголосив, що росіяни цілеспрямовано вдарили по багатоповерховому житловому будинку в Сергіїівці Одеської області протикорабельною ракетою.

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