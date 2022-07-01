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Зеленський: Серед загиблих у Сергіївці – 4 людей з однієї родини

Катерина ТищенкоП'ятниця, 1 липня 2022, 23:29
9-поверховий будинок у Сергіївці після російського удару, фото ДСНС

Внаслідок російського ракетного удару по 9-поверховому будинку в Сергіївці загинули, серед інших, 4 людей з однієї родини.

Джерело: президент Володимир Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "Вбиті 4 людини з однієї родини, вбитий хлопець 12 років, звали Дмитро".

Деталі: Зеленський наголосив, що в цьому будинку проживало близько 160 цивільних людей, і там ніхто не ховав зброю, військову техніку або боєприпаси.

Пряма мова: "Я наголошую – це свідомий цілеспрямований російський терор, а не якісь там помилки чи випадкове влучання ракет".

Що передувало: Раніше Зеленський наголосив, що росіяни цілеспрямовано вдарили по багатоповерховому житловому будинку в Сергіїівці Одеської області протикорабельною ракетою.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Вночі окупанти вдарили ракетами по Одеській області. Одна з ракет влучила у 9-поверховий будинок. Також ракети поцілили у базу відпочинку.  
  • В ОК "Південь" повідомили, що російські загарбники вдарили по Білгород-Дністровському району Одеської області трьома ракетами Х-22, їх запустили з напрямку Чорного моря.
  • Внаслідок удару по смт Сергіївка, за останніми даними, загинула 21 особа.

Теми: Одеська областьЗеленськийвійна
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