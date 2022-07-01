Зеленський: Серед загиблих у Сергіївці – 4 людей з однієї родини
П'ятниця, 1 липня 2022, 23:29
Внаслідок російського ракетного удару по 9-поверховому будинку в Сергіївці загинули, серед інших, 4 людей з однієї родини.
Джерело: президент Володимир Зеленський у відеозверненні
Пряма мова: "Вбиті 4 людини з однієї родини, вбитий хлопець 12 років, звали Дмитро".
Деталі: Зеленський наголосив, що в цьому будинку проживало близько 160 цивільних людей, і там ніхто не ховав зброю, військову техніку або боєприпаси.
Пряма мова: "Я наголошую – це свідомий цілеспрямований російський терор, а не якісь там помилки чи випадкове влучання ракет".
Що передувало: Раніше Зеленський наголосив, що росіяни цілеспрямовано вдарили по багатоповерховому житловому будинку в Сергіїівці Одеської області протикорабельною ракетою.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Вночі окупанти вдарили ракетами по Одеській області. Одна з ракет влучила у 9-поверховий будинок. Також ракети поцілили у базу відпочинку.
- В ОК "Південь" повідомили, що російські загарбники вдарили по Білгород-Дністровському району Одеської області трьома ракетами Х-22, їх запустили з напрямку Чорного моря.
- Внаслідок удару по смт Сергіївка, за останніми даними, загинула 21 особа.