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Рада прекратила полномочия Новинского

"Украинская правда"Пятница, 8 июля 2022, 15:44
Рада прекратила полномочия Новинского
Фото Facebook Новинского

Верховная Рада проголосовала за прекращение полномочий народного депутата Вадима Новинского.

Источник: нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram

Детали: За соответствующее решение проголосовало 295 народных депутатов, 2 воздержались.

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Что предшествовало: 6 июля бизнесмен и политик Вадим Новинский заявил, что в связи с войной и оккупацией Мариуполя решил сложить полномочия народного депутата Украины.

Справка: Вадим Новинский – внефракционный, в прошлом член уже запрещенной партии "Оппозиционный блок", еще ранее – член "Партии регионов". Он являлся народным депутатом нескольких созывов.

Новинский является основателем финансово-промышленной группы "Смарт-Холдинг" и владельцем блокировочного пакета компании "Метинвест".

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Также Новинский является меценатом и протодиаконом УПЦ МП (Русской православной церкви в Украине). Он создал благотворительный фонд "В честь покрова Пресвятой Богородицы".

Темы: Верховная РадаНовинский
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