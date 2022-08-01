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Белый дом раскрыл подробности нового пакета военной помощи Украине

"Европейская правда"Понедельник, 1 августа 2022, 21:25
Джон Кирби, фото Getty Images

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в понедельник раскрыл подробности нового пакета военной помощи Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По словам Кирби, подробности военной помощи обсуждались во время телефонного разговора представителей Украины и США в понедельник. Стоимость пакета помощи составляет 550 миллионов долларов, его объявят сегодня же.

"В объявленном сегодня пакете будут дополнительные снаряды для высокомобильных усовершенствованных ракетных систем HIMARS, а также боеприпасы для артиллерии калибра 155 миллиметров, которая уже была передана Украине", – отметил представитель Белого дома.

По словам Кирби, это уже 17-й пакет военной помощи администрации Джо Байдена, выделяемый президентскими указами из запасов армии США. Их общая сумма составляет более восьми миллиардов долларов.

Обновлено 22:20. Пентагон официально сообщил о выделении Украине пакета помощи. Там уточнили, что в него входят 75 тысяч снарядов калибра 155 мм и дополнительные снаряды для систем HIMARS.

До этого стало известно, что четыре дополнительных системы HIMARS прибыли на территорию Украины.

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Ранее в понедельник Резников сообщил о прибытии в Украину немецких реактивных систем залпового огня MARS-II.

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Темы: СШАHIMARSоружие
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