В ОП назвали решение РФ относительно "Азова" правовым нонсенсом

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает решение РФ о признании "Азова" "террористической организацией" правовым нонсенсом, ведь украинские защитники действовали исключительно на территории Украины.

Источник: Подоляк в Telegram

Прямая речь: "Немножко странно звучит: страна, стоящая в шаге от того, чтобы быть признана спонсором терроризма и которая нарушает любые правила и обычаи ведения войны, признает кого-то террористической организацией…

Любые решения в российских юрисдикциях в отношении Украины или ее военнослужащих не будут иметь никакой правовой ценности для мира и не отразятся на переговорном процессе по обмену пленными.

Решение Верховного суда России (даже звучит дико) вообще ни на что не влияет и является сугубо внутренним пропагандистским продуктом.

А свиткам "российского права" раскрою тайну: никакого добровольческого батальона "Азов" не существует в природе с 2014 года".

Детали: Подоляк подчеркнул, что "Азов" – это отдельный отряд спецназначения, входящий в состав 12-й бригады оперативного назначения Нацгвардии.

ВИДЕО ДНЯ

"Азов" - часть ВСУ, которая соблюдала все аспекты ведения боевых действий и защищала территорию Украины: "Спецотряд "Азов" действовал исключительно в пределах юридически мотивированных компетенций. Российская юрисдикция вообще не распространяется на территорию Украины, и поэтому "решение" является правовым нонсенсом".

По словам Подоляка, решения российских судов не будут иметь никаких последствий в международном правовом поле.

В то же время Россия должна быть официально признана государством-террористом.

В частности, из-за незаконного использования внутренней юрисдикции для маскировки умышленного нарушения прав военнопленных.

Советник руководителя ОП подчеркнул, что решение России профанация, ведь российская юрисдикция не распространяется на территорию Украины и действия украинских граждан по защите государства.

Кроме того, какие-либо решения судов РФ о войне в Украине и на территории Украины не являются легитимными с точки зрения международного права.

Подоляк намекает, что подобные решения нужны РФ чисто для внутреннего пропагандистского использования.

Что этому предшествовало: