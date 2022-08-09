Мэр Мелитополя сообщил о взрывах в оккупированной Кирилловке
Вторник, 9 августа 2022, 22:47
Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщает, что, кроме Крыма, взрывы во вторник раздавались и в оккупированной Кирилловке Мелитопольского района.
Источник: Федоров в Telegram
Прямая речь: "Сегодняшний день оказался особенно "жарким" не только в украинском Крыму, но и в украинской Кирилловке.
"Бавовна" для орков на побережье Азовского моря, куда рашисты еще месяц назад свозили свою военную технику в надежде, что там ВСУ до нее не достанут. Надеемся, все же достали.
Зафиксировано, по крайней мере, два взрыва и шквал густого дыма уже в течение двух часов. Ждем подробную информацию".
Что предшествовало:
ВИДЕО ДНЯ
- 9 августа прогремели взрывы на военном аэродроме в Новофедоровке в Крыму.
- Министерство обороны России заявило, что аэродром в Крыму никто не обстреливал, но там сдетонировали несколько авиационных боеприпасов.
- Оккупационные власти заявили, что в результате взрывов на военном аэродроме в Крыму пострадали 5 человек и 1 человек погиб.
- Министерство обороны Украины заявило, что ему неизвестна причина взрывов.
- В то же время, известное американское издание The New York Times со ссылкой на "высокопоставленного украинского военного" написало, что за взрывами на аэродроме в оккупированном Крыму стоят украинские силы.