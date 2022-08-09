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Мэр Мелитополя сообщил о взрывах в оккупированной Кирилловке

Евгений КизиловВторник, 9 августа 2022, 22:47
Мэр Мелитополя сообщил о взрывах в оккупированной Кирилловке
фото: сайт города

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщает, что, кроме Крыма, взрывы во вторник раздавались и в оккупированной Кирилловке Мелитопольского района.

Источник: Федоров в Telegram

Прямая речь: "Сегодняшний день оказался особенно "жарким" не только в украинском Крыму, но и в украинской Кирилловке.

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"Бавовна" для орков на побережье Азовского моря, куда рашисты еще месяц назад свозили свою военную технику в надежде, что там ВСУ до нее не достанут. Надеемся, все же достали.

Зафиксировано, по крайней мере, два взрыва и шквал густого дыма уже в течение двух часов. Ждем подробную информацию".

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Темы: взрывЗапорожская областьвойна
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