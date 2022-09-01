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Зенитчики сбили российский вертолет на востоке Украины

Валентина РоманенкоЧетверг, 1 сентября 2022, 12:13
Зенитчики сбили российский вертолет на востоке Украины
ілюстрація Повітряних сил

За прошедшие сутки противовоздушная оборона Воздушных сил уничтожила российский вертолет и 2 беспилотника врага.

Источник: пресс-служба Воздушных сил ВСУ

Детали: 31 августа на восточном направлении зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил уничтожен вражеский вертолет (предположительно Ка-52) российских оккупантов. Кроме того, уничтожены два БПЛА оперативно-тактического уровня.

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В течение суток авиация Воздушных сил совершила более 70 самолетовылетов в разных направлениях.

Экипажи истребительной, бомбардировочной, штурмовой авиации нанесли ракетно-бомбовые удары по наземным целям оккупационных войск.

Отмечается, что были поражены склады боеприпасов, взводные и ротные опорные пункты, боевая бронированная техника, позиции зенитных ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, живая сила россиян.

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Темы: война
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