Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что по версии Кремля, именно Украина совершает провокации на Запорожской АЭС, "подменяет внешними эффектами реальную работу по проблеме ядерной безопасности", но сама Россия стремится к "объективной" оценке, которую должна дать миссия МАГАТЭ.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости"

Прямая речь Лаврова: "Мы ожидаем именно объективности. Хотя все остальные, кто так или иначе с этим визитом связан, с его подготовкой и попытками его усложнить, они явно не хотят, чтобы миссия МАГАТЭ сделала объективные выводы".

Реклама:

Детали: Лавров обвинил Киев в том, что он действует по своему усмотрению. По его словам, "такие наполеоновские штучки жалко выглядят, это попытка подменить этими внешними КВНовскими постановочными эффектами реальную работу по проблеме ядерной безопасности".

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что Россия также настаивала, чтобы в миссии были специалисты по баллистике.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ