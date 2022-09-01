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Лавров рассказал, чего Россия ожидает от поездки миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Станислав ПогориловЧетверг, 1 сентября 2022, 12:32
Сергей Лавров, скриншот

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что по версии Кремля, именно Украина совершает провокации на Запорожской АЭС, "подменяет внешними эффектами реальную работу по проблеме ядерной безопасности", но сама Россия стремится к "объективной" оценке, которую должна дать миссия МАГАТЭ.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости"

Прямая речь Лаврова: "Мы ожидаем именно объективности. Хотя все остальные, кто так или иначе с этим визитом связан, с его подготовкой и попытками его усложнить, они явно не хотят, чтобы миссия МАГАТЭ сделала объективные выводы".

Детали: Лавров обвинил Киев в том, что он действует по своему усмотрению. По его словам, "такие наполеоновские штучки жалко выглядят, это попытка подменить этими внешними КВНовскими постановочными эффектами реальную работу по проблеме ядерной безопасности".

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что Россия также настаивала, чтобы в миссии были специалисты по баллистике.

Предыстория: 

  • Утром 1 сентября миссия Международного агентства по атомной энергии отправилась из Запорожья на АЭС во временно оккупированном Россией Энергодаре, несмотря на сообщение об интенсивном обстреле города.
  • "Энергоатом" сообщает, что на ЗАЭС из-за обстрелов россиян автоматически отключился работающий 5-й блок станции.
  • Министерство иностранных дел Украины заявило, что действия российской армии ставят под угрозу визит миссии Международного агентства по атомной энергии, направляющейся на оккупированную Запорожскую АЭС.
  • Министр энергетики Украины Герман Галущенко считает, что российские оккупанты могут не допустить миссию МАГАТЭ к ключевым объектам, которые необходимо осмотреть на территории оккупированной ЗАЭС.
  • Миссия МАГАТЭ, которая отправилась из Запорожья на Запорожскую АЭС, сейчас находится на блокпосте в Новоалександровке – примерно в 20 км от линии фронта.

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Темы: ЗАЭСЛавровМАГАТЭРосcия
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