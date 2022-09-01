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Лукашенко рассказал, в каком случае будет просить у Путина ядерное оружие

"Украинская правда"Четверг, 1 сентября 2022, 15:06
Лукашенко рассказал, в каком случае будет просить у Путина ядерное оружие
Фото: Getty Images

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что вернется к разговору о размещении на территории республики российского ядерного оружия в случае нападения на Беларусь или появления американского ядерного оружия в Польше.

Источник: российский Интерфакс, цитируемый Лукашенко

Прямая речь: "Почему я Путину поставил вопрос: (о передаче Беларуси ядерного оружия – ред.) мы когда-то вывели ядерное оружие, бесплатно. Самые современные "Тополя" были у нас, они стоят сейчас на вооружении Российской Федерации. Россия это союзник, близкие, родные, они будут нас защищать. Но, хорошо, ты сегодня есть, я. А завтра? Он меня спрашивает: Что ты предлагаешь? Я говорю: Тактическое ядерное оружие".

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"Не сейчас, не завтра, не послезавтра, но если вдруг будет нападение на Беларусь, если будут дальше американцы в Польшу продвигать это оружие, оно должно быть у нас... Мы договорились об этом, о модернизации нескольких наших самолетов, которые готовы будут нести тактическое ядерное оружие.

Мы не педалируем эту тему, потому что американцы остановились, они не лезут в Польшу с ядерным оружием".

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Также в среду Лукашенко поблагодарил советского вождя и диктатора Иосифа Сталина и наркома внутренних дел СССР организатора сталинских репрессий Лаврентия Берии за ядерное оружие.

Ранее Лукашенко заявлял, что белорусские самолеты Су уже переоборудовали, чтобы они могли нести ядерное оружие, и добавил, что уже определены цели на случай провокации Запада против Беларуси.

Темы: ПутинЛукашядерное оружие
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