Главу призывной комиссии расстреляли в военкомате Иркутской области РФ
В военкомате Усть-Илимска Иркутской области Российской Федерации произошла стрельба, ранен начальник призывной комиссии, стрелял 25-летний мужчина – он задержан.
Источник: Tayga.info, Baza, Mash, Meduza
Детали: 26 сентября мужчина устроил стрельбу в военкомате в Иркутской области. Ранен начальник призывной комиссии. Его вынесли к карете скорой помощи. Сначала сообщалось, что военком был убит, но, по последним данным, он выжил.
По данным Mash, в военкома Александра Елисеева выстрелили 6 раз и он находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Нападавший задержан. Он сообщил, что его зовут Руслан Зинин, 1997 года рождения. Безработный.
По словам очевидцев, перед тем как открыть стрельбу, Зинин сказал: "Сейчас все поедем домой". По предварительным данным, его собирались “мобилизовать”.
В военкомате нет металлоискателя. Документы у призывников тоже никто не проверял – смотрели только повестку.
Напомним: 21-летний командир отделения Кантемировской дивизии Вадим Шишимарин, участвовавшей в наступлении россиян на город Сумы и осужденный в Украине к пожизненному заключению за убийство мирного жителя, также родом из Усть-Илимска.
Предыстория:
- 21 сентября президент России Владимир Путин объявил "частичную мобилизацию" в РФ, министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в России будет мобилизовано 300 тысяч резервистов.
- Позже выяснилось, что в указе о мобилизации есть тайный пункт, позволяющий Минобороны РФ призвать на войну миллион человек. А на самом деле якобы собираются призвать в армию 1,2 миллиона россиян.
- После объявленной мобилизации в российских городах начались протесты и поджоги военкоматов. В Москве и Воронеже задержанным во время акции протеста против мобилизации выдавали повестки.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков был удивлен "истерической и очень эмоциональной" реакцией россиян на объявление в стране частичной мобилизации, хотя его сын Николай выдал свое нежелание воевать.
- Институт изучения войны (ISW) предполагает, что Россия готовится к принудительной мобилизации украинских военнопленных в нарушение Женевской конвенции.