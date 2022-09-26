Главу призывной комиссии расстреляли в военкомате Иркутской области РФ

В военкомате Усть-Илимска Иркутской области Российской Федерации произошла стрельба, ранен начальник призывной комиссии, стрелял 25-летний мужчина – он задержан.

Источник: Tayga.info, Baza, Mash, Meduza

Детали: 26 сентября мужчина устроил стрельбу в военкомате в Иркутской области. Ранен начальник призывной комиссии. Его вынесли к карете скорой помощи. Сначала сообщалось, что военком был убит, но, по последним данным, он выжил.

По данным Mash, в военкома Александра Елисеева выстрелили 6 раз и он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Нападавший задержан. Он сообщил, что его зовут Руслан Зинин, 1997 года рождения. Безработный.

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По словам очевидцев, перед тем как открыть стрельбу, Зинин сказал: "Сейчас все поедем домой". По предварительным данным, его собирались “мобилизовать”.

В военкомате нет металлоискателя. Документы у призывников тоже никто не проверял – смотрели только повестку.

Напомним: 21-летний командир отделения Кантемировской дивизии Вадим Шишимарин, участвовавшей в наступлении россиян на город Сумы и осужденный в Украине к пожизненному заключению за убийство мирного жителя, также родом из Усть-Илимска.

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