Голову призовної комісії розстріляли у військкоматі Іркутської області РФ

У військкоматі Усть-Ілімська Іркутської області Російської Федерації сталася стрілянина, поранено начальника призовної комісії, стріляв 25-річний чоловік – його затримано.

Джерело: Tayga.info, Baza, Mash, Meduza

Деталі: 26 вересня чоловік вчинив стрілянину у військкоматі в Іркутській області. Поранено начальника призовної комісії. Його винесли до карети швидкої допомоги. Спочатку повідомлялося, що військкома було вбито, але, за останніми даними, він вижив.

За даними Mash, у військкома Олександра Єлісєєва вистрілили 6 разів і він перебуває у реанімації у важкому стані.

Нападника затримано. Він повідомив, що його звуть Руслан Зінін, 1997 року народження. Безробітний.

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За словами очевидців, перед тим, як відкрити стрілянину, Зінін сказав: "Зараз усі поїдемо додому". За попередніми даними, його збиралися "мобілізувати".

У військкоматі немає металошукача. Документи у призовників теж ніхто не перевіряв – дивилися лише повістку.

Нагадаємо: 21-річний командир відділення Кантемирівської дивізії Вадим Шишімарін, який брав участь у наступі росіян на місто Суми і засуджений в Україні до довічного ув'язнення за вбивство мирного жителя, також родом із Усть-Ілімська.

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