Голову призовної комісії розстріляли у військкоматі Іркутської області РФ
У військкоматі Усть-Ілімська Іркутської області Російської Федерації сталася стрілянина, поранено начальника призовної комісії, стріляв 25-річний чоловік – його затримано.
Джерело: Tayga.info, Baza, Mash, Meduza
Деталі: 26 вересня чоловік вчинив стрілянину у військкоматі в Іркутській області. Поранено начальника призовної комісії. Його винесли до карети швидкої допомоги. Спочатку повідомлялося, що військкома було вбито, але, за останніми даними, він вижив.
За даними Mash, у військкома Олександра Єлісєєва вистрілили 6 разів і він перебуває у реанімації у важкому стані.
Нападника затримано. Він повідомив, що його звуть Руслан Зінін, 1997 року народження. Безробітний.
За словами очевидців, перед тим, як відкрити стрілянину, Зінін сказав: "Зараз усі поїдемо додому". За попередніми даними, його збиралися "мобілізувати".
У військкоматі немає металошукача. Документи у призовників теж ніхто не перевіряв – дивилися лише повістку.
Нагадаємо: 21-річний командир відділення Кантемирівської дивізії Вадим Шишімарін, який брав участь у наступі росіян на місто Суми і засуджений в Україні до довічного ув'язнення за вбивство мирного жителя, також родом із Усть-Ілімська.
Передісторія:
- 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив "часткову мобілізацію" в РФ, міністр оборони Росії Сергій Шойгу повідомив, що в Росії буде мобілізовано 300 тисяч резервістів.
- Пізніше з'ясувалося, що в указі про мобілізацію є таємний пункт, який дає змогу Міноборони РФ призвати на війну мільйон людей. А насправді нібито збираються призвати в армію 1,2 мільйона росіян.
- Після оголошеної мобілізації в російських містах почалися протести й підпали військкоматів. У Москві й Воронежі затриманим під час акції протесту проти мобілізації видавали повістки.
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков був здивований "істеричною і надзвичайно емоційною" реакцією росіян на оголошення в країні часткової мобілізації, хоча його син Микола видав своє небажання воювати.
- Інститут вивчення війни (ISW) припускає, що Росія готується до примусової мобілізації українських військовополонених на порушення Женевської конвенції.