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Воздушные силы уничтожили 5 тактических БПЛА и отработали по врагу ракетами HARM

Валентина РоманенкоСуббота, 3 сентября 2022, 09:39

Противовоздушная оборона 2 сентября уничтожила 5 беспилотников врага, утром субботы отразила ракетный удар по Днепру, боевая авиация успешно применяет раекты HARM на фронте.

Источник: пресс-служба Воздушных сил ВСУ

Дословно: "За прошедшие сутки 2 сентября и начало суток (до 2.00 ч) 3 сентября зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил уничтожено пять беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и пять крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", выпущенных оккупантами из акватории Черного моря".

Детали: Указано, что авиация Воздушных сил ВСУ бьет по оккупантам на разных направлениях.

Экипажи МиГ-29 и Су-27 обеспечивают истребительное прикрытие для ударной авиации и бьют по позициям ПВО противника противорадиолокационными ракетами AGM-88 HARM.

Между тем, бомбардировочная и штурмовая авиация традиционно наносит ракетно-бомбовые удары по взводным и ротным опорным пунктам, позициям реактивных систем залпового огня, переправам, складам боеприпасов, запасам ГСМ, скоплению живой силы и бронированной технике оккупантов.

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Темы: война
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