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Россияне с РСЗО стреляют с территории Запорожской АЭС – The Insider

Роман ПетренкоВоскресенье, 4 сентября 2022, 08:33
скриншот

В распоряжении журналистов-расследователей оказалось видео работы российских реактивных систем залпового огня (РСЗО) с территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Источник: The Insider

Детали: Видео было снято в ночь со 2 на 3 сентября. На кадрах видно, что РСЗО находятся в непосредственной близости от энергоблока.

The Insider попросил экспертов Conflict Intelligence Team (CIT) изучить видео:

Дословно: "В кадре видны трубы Запорожской ТЭС, которые видны и на этом панорамном фото из Google. Съемка действительно ведется с противоположного берега Днепра, камера направлена на юг. Это значит, что место пуска РСЗО находится к западу от Запорожской ТЭС. Также к западу от ТЭС находится территория самой АЭС, но действительно ли реактивные снаряды запускают именно с территории станции, точно установить невозможно".

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • The Insider уже писал, что российские военные постоянно обстреливают линии энергоснабжения, чтобы отключить станцию от украинской энергосети, надеясь затем подключить ее к российской.
  • 1 сентября в результате обстрела российской армией Запорожской атомной электростанции отключился работающий 5-й энергоблок, также повреждена линия резервного питания собственных нужд ЗАЭС-330 кВ.
  • 2 сентября "Энергоатом" сообщил, что энергоблок №5 Запорожской АЭС, отключенный в результате обстрела россиянами, снова подключен к энергосети.

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Темы: ЗАЭСобстрелвойнаРосcия
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