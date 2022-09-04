Россияне с РСЗО стреляют с территории Запорожской АЭС – The Insider
В распоряжении журналистов-расследователей оказалось видео работы российских реактивных систем залпового огня (РСЗО) с территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
Источник: The Insider
Детали: Видео было снято в ночь со 2 на 3 сентября. На кадрах видно, что РСЗО находятся в непосредственной близости от энергоблока.
The Insider попросил экспертов Conflict Intelligence Team (CIT) изучить видео:
Дословно: "В кадре видны трубы Запорожской ТЭС, которые видны и на этом панорамном фото из Google. Съемка действительно ведется с противоположного берега Днепра, камера направлена на юг. Это значит, что место пуска РСЗО находится к западу от Запорожской ТЭС. Также к западу от ТЭС находится территория самой АЭС, но действительно ли реактивные снаряды запускают именно с территории станции, точно установить невозможно".
Напомним:
- The Insider уже писал, что российские военные постоянно обстреливают линии энергоснабжения, чтобы отключить станцию от украинской энергосети, надеясь затем подключить ее к российской.
- 1 сентября в результате обстрела российской армией Запорожской атомной электростанции отключился работающий 5-й энергоблок, также повреждена линия резервного питания собственных нужд ЗАЭС-330 кВ.
- 2 сентября "Энергоатом" сообщил, что энергоблок №5 Запорожской АЭС, отключенный в результате обстрела россиянами, снова подключен к энергосети.