В Кремле прокомментировали намерение Кадырова уйти в отставку

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения главы Чечни Рамзана Кадырова о возможной отставке пока "никак не материализовались".

Источник: Песков, которого цитирует ТАСС

Прямая речь: "Действительно, мы видели эти сообщения, но, скажем так, пока, если я правильно понимаю, эти сообщения никак не материализовались…

Пока мы исходим из того, что он продолжает руководство Чеченской Республикой".

Что предшествовало: 3 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что уже "засиделся" на посту главы Чечни и заслужил "бессрочный отпуск и длинный отпуск".