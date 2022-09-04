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В Кремле прокомментировали намерение Кадырова уйти в отставку

Катерина ТищенкоВоскресенье, 4 сентября 2022, 23:51
Дмитрий Песков, фото Getty Images

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения главы Чечни Рамзана Кадырова о возможной отставке пока "никак не материализовались".

Источник: Песков, которого цитирует ТАСС

Прямая речь: "Действительно, мы видели эти сообщения, но, скажем так, пока, если я правильно понимаю, эти сообщения никак не материализовались…

Пока мы исходим из того, что он продолжает руководство Чеченской Республикой".

Что предшествовало: 3 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что уже "засиделся" на посту главы Чечни и заслужил "бессрочный отпуск и длинный отпуск".

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Темы: РосcияКадыров
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