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ВСУ уничтожили склад оккупантов с ракетами С-300 для бомбардировки Харькова – Зеленский

Алена МазуренкоПонедельник, 5 сентября 2022, 22:35
ВСУ уничтожили склад оккупантов с ракетами С-300 для бомбардировки Харькова – Зеленский
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, ФОТО ОП

Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские защитники уничтожили российский склад, из которого оккупанты брали ракеты С-300 для бомбардировки Харькова.

Источник: обращение Владимира Зеленского в конце 194-го дня вторжения

Прямая речь: "Особенно хочу поблагодарить бойцов одной из наших реактивных артиллерийских бригад, которые своим точным огнем уничтожили именно тот российский склад, из которого оккупанты брали ракеты С-300 для бомбардировки Харькова. Хорошая вещь MLRS. Спасибо, наши герои!

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И обязательно будет оккупантам ответ и за сегодняшний ракетный удар по Кривому, и за постоянные обстрелы Зеленодольска, обстрелы Никополя, Черниговской и Сумской областей, Харьковщины, городов Донбасса и всей нашей территории".

Детали: По словам президента, ВСУ и дальше последовательно, очень тщательно и аккуратно уничтожают склады, базы, переправы и штабы оккупантов: "Российская армия пришла на территорию Украины, не дожидаясь сопротивления. А сбежит отсюда, не имея никакой другой надежды на спасение".

Президент поблагодарил украинских защитников и защитниц, разведку, СБУ и украинцев на временно оккупированной территории, которые помогают армии уничтожать объекты захватчиков.

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Справка: M270 MLRS является многофункциональным комплексом на гусеничном шасси, который может использоваться как РСЗО, и как ОТРК.

Неофициально этот комплекс называют "палец Бога" из-за его огневой мощи.

Что предшествовало:

  • В начале июня Британия анонсировала предоставление Украине РСЗО M270, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 км.
  • 29 июня Министерство обороны Норвегии пообещало поспособствовать тому, чтобы Украина получила от Британии дополнительные реактивные системы залпового огня, предоставив британцам три системы для замещения.
  • 15 июля в Украину прибыли первые дальнобойные ракетные системы залпового огня М270.
  • 29 июля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обнародовал видео боевой работы М270 MLRS на войне.
  • 12 августа министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в Украину прибыла очередная партия РСЗО M270.

Узнать больше: MLRS в приоритете. Почему Украине крайне важно получить дальнобойные РСЗО

Темы: ЗеленскийВооруженные силыармиявойна
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