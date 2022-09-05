ВСУ уничтожили склад оккупантов с ракетами С-300 для бомбардировки Харькова – Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские защитники уничтожили российский склад, из которого оккупанты брали ракеты С-300 для бомбардировки Харькова.

Источник: обращение Владимира Зеленского в конце 194-го дня вторжения

Прямая речь: "Особенно хочу поблагодарить бойцов одной из наших реактивных артиллерийских бригад, которые своим точным огнем уничтожили именно тот российский склад, из которого оккупанты брали ракеты С-300 для бомбардировки Харькова. Хорошая вещь MLRS. Спасибо, наши герои!

И обязательно будет оккупантам ответ и за сегодняшний ракетный удар по Кривому, и за постоянные обстрелы Зеленодольска, обстрелы Никополя, Черниговской и Сумской областей, Харьковщины, городов Донбасса и всей нашей территории".

Детали: По словам президента, ВСУ и дальше последовательно, очень тщательно и аккуратно уничтожают склады, базы, переправы и штабы оккупантов: "Российская армия пришла на территорию Украины, не дожидаясь сопротивления. А сбежит отсюда, не имея никакой другой надежды на спасение".

Президент поблагодарил украинских защитников и защитниц, разведку, СБУ и украинцев на временно оккупированной территории, которые помогают армии уничтожать объекты захватчиков.

Справка: M270 MLRS является многофункциональным комплексом на гусеничном шасси, который может использоваться как РСЗО, и как ОТРК.

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Неофициально этот комплекс называют "палец Бога" из-за его огневой мощи.

Что предшествовало:

В начале июня Британия анонсировала предоставление Украине РСЗО M270, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 км.

29 июня Министерство обороны Норвегии пообещало поспособствовать тому, чтобы Украина получила от Британии дополнительные реактивные системы залпового огня, предоставив британцам три системы для замещения.

15 июля в Украину прибыли первые дальнобойные ракетные системы залпового огня М270.

29 июля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обнародовал видео боевой работы М270 MLRS на войне.

12 августа министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в Украину прибыла очередная партия РСЗО M270.

Узнать больше: MLRS в приоритете. Почему Украине крайне важно получить дальнобойные РСЗО