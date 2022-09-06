Кадыров уже не хочет уходить с должности, потому что на Донбассе "мировой сатанизм"

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что передумал уходить в "бессрочный отпуск", потому что не имеет права покинуть пост, когда Россия "борется с мировым сатанизмом на Донбассе".

Источник: Кадыров в Telegram

Прямая речь Кадырова: "В это ответственное время, когда наша страна борется с мировым сатанизмом на Донбассе, нельзя уходить в отпуск ни властям регионов, ни военнослужащим всех рангов".

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Детали: Кадыров добавил, что готов вообще работать без ежегодного отпуска, а в дальнейшем хочет побить действующий рекорд пребывания в должности среди руководителей российских регионов.

Он также похвастался, что с донецкого направления "поступают отличные новости", и к отправке на Донбасс уже подготовлено еще "несколько тысяч решительно настроенных добровольцев и элитных бойцов".

Что предшествовало:

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3 сентября Кадыров заявил, что уже "засиделся" на посту главы Чечни и заслужил "бессрочный отпуск и длинный отпуск".

В августе следователи СБУ объявили Рамзану Кадырову о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

Справочно: Кадырову 45 лет. Еще несколько месяцев назад он собирался "брать Киев".