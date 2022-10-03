Кремль советует Кадырову "исключать эмоции" при обсуждении войны

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ответ на критику войны от главы Чечни Рамзана Кадырова посоветовал "исключать эмоции при оценках".

Источник: Песков в комментарии журналистам, которого цитирует "РИА Новости"

Прямая речь Пескова: "Весьма эмоциональный момент. Главы регионов имеют полномочия высказывать свою точку зрения и давать оценки.

Другое дело, конечно, даже в тяжелые моменты, эмоции должны быть исключены из каких-либо оценок".

Детали: По словам Пескова, Кадыров для войны против Украины "сделал и продолжает делать очень большой вклад, как и вся республика".

Предыстория: Поражение России в Харьковской области и Лимане в корне изменили российское информационное пространство и теперь пропагандисты начали критиковать военное руководство РФ и жалуются на отсутствие прозрачности относительно хода войны.