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Россияне отпустили гендиректора ЗАЭС - МАГАТЭ

Станислав ПогориловПонедельник, 3 октября 2022, 18:00
Игорь Мурашов, ФОТО: ENERGOATOM_UA

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил, что россияне отпустили гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова, которого ранее похитили.

Источник: Гросси в Twitter

Прямая речь Гросси: "Я приветствую освобождение Игоря Мурашова, генерального директора Запорожской атомной электростанции Украины; я получил подтверждение, что господин Мурашов благополучно вернулся к своей семье".

Что предшествовало: Россияне похитили генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова 1 октября. Сообщалось, что его местонахождение неизвестно.

Темы: ЗАЭСУкраинавойнаРосcия
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