Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне отпустили гендиректора ЗАЭС - МАГАТЭ

Станислав ПогориловПонедельник, 3 октября 2022, 18:00
Россияне отпустили гендиректора ЗАЭС - МАГАТЭ
Игорь Мурашов, ФОТО: ENERGOATOM_UA

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил, что россияне отпустили гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова, которого ранее похитили.

Источник: Гросси в Twitter

Прямая речь Гросси: "Я приветствую освобождение Игоря Мурашова, генерального директора Запорожской атомной электростанции Украины; я получил подтверждение, что господин Мурашов благополучно вернулся к своей семье".

Реклама:

Что предшествовало: Россияне похитили генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова 1 октября. Сообщалось, что его местонахождение неизвестно.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЗАЭСУкраинавойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
ЗАЭС
Украинские саперы обезвредили 5 российских мин на пути МАГАТЭ
МВД: Каховская ГЭС больше не подлежит восстановлению. Главная угроза сейчас – вокруг ЗАЭС
В оккупированном Энергодаре россияне похитили еще одного работника ЗАЭС – Энергоатом
Последние новости
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
17:58
Главнокомандующий армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
обновлено, фотоРоссияне ударили по селу и городу в Запорожской области: трое погибших
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
Все новости...
Реклама: