Россияне отпустили гендиректора ЗАЭС - МАГАТЭ

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил, что россияне отпустили гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова, которого ранее похитили.

Источник: Гросси в Twitter

Прямая речь Гросси: "Я приветствую освобождение Игоря Мурашова, генерального директора Запорожской атомной электростанции Украины; я получил подтверждение, что господин Мурашов благополучно вернулся к своей семье".

I welcome the release of Ihor Murashov, Director General of #Ukraine’s #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant; I have received confirmation that Mr Murashov has returned to his family safely.