В России развернули мобильные военкоматы на границе с Эстонией и Латвией

Ситуация на границе России с Латвией, фото delfi

В Псковской области России, где на выезде из РФ стоят многокилометровые очереди, развернули мобильные военкоматы.

Источник: губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Telegram

Детали: По его словам, ситуация на границе непростая – очень большой наплыв людей, в частности украинцев, которые пытаются выехать через Псковскую область. Однако есть и россияне призывного возраста, поэтому на месте развернуты мобильные призывные пункты.

Тем, кто планирует выезжать из России через Псковскую область, рекомендуют следить за ситуацией и выбирать наименее загруженные маршруты.

Справочно: Псковская область граничит на западе с Латвией, Эстонией и Беларусью.

Что этому предшествовало:

После объявления "частичной мобилизации" на сайтах российских авиакомпаний закончились билеты на ближайшие рейсы в страны с безвизовым режимом, в частности в Турцию, Армению, Азербайджан и Узбекистан.

В течение 19-25 сентября в страны Европейского Союза со стороны России въехали 66 тысяч россиян, что на 30% больше, чем неделей ранее - всплеск пришелся на объявление российскими властями так называемой частичной мобилизации.