Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

В России развернули мобильные военкоматы на границе с Эстонией и Латвией

"Украинская правда"Вторник, 4 октября 2022, 09:53
Ситуация на границе России с Латвией, фото delfi

В Псковской области России, где на выезде из РФ стоят многокилометровые очереди, развернули мобильные военкоматы.

Источник: губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Telegram

Детали: По его словам, ситуация на границе непростая – очень большой наплыв людей, в частности украинцев, которые пытаются выехать через Псковскую область. Однако есть и россияне призывного возраста, поэтому на месте развернуты мобильные призывные пункты.

Тем, кто планирует выезжать из России через Псковскую область, рекомендуют следить за ситуацией и выбирать наименее загруженные маршруты.

Справочно: Псковская область граничит на западе с Латвией, Эстонией и Беларусью.

Что этому предшествовало: 

  • После объявления "частичной мобилизации" на сайтах российских авиакомпаний закончились билеты на ближайшие рейсы в страны с безвизовым режимом, в частности в Турцию, Армению, Азербайджан и Узбекистан.
  • В течение 19-25 сентября в страны Европейского Союза со стороны России въехали 66 тысяч россиян, что на 30% больше, чем неделей ранее - всплеск пришелся на объявление российскими властями так называемой частичной мобилизации.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: РосcияЛатвияЭстониямобилизация
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Байден объявил Зеленскому о выделении $625 млн военной помощи Украине

Шевченко официально подтвердил, что подал в отставку

фотоКоломойский наведался в НАБУ

Иран, который поставляет России дроны, не признает аннексии украинских территорий

Оккупанты уже строят "государственную границу" в Запорожье - ОВА

видео На Херсонщине освободили ряд населенных пунктов: защитники публикуют видео

Все новости...
Росcия
На пути к стратегическому восприятию российско-украинской войны
Россию окончательно выкинули из управляющего органа ICAO
Мобилизация в России: в Казахстан сбежали более 200 тысяч россиян
Последние новости
00:40
Минобороны Латвии: с увеличением военных неудач РФ ее ядерный шантаж будет усиливаться
23:59
В ООН объяснили, почему до сих пор не направили миссию в Еленовку, где убили военнопленных украинцев
23:48
Опрос: 47% словаков хотят победы Украины в войне, только 19% - России
23:37
Фонд госимущества получил в управление более 800 объектов на сумму около 45 миллиардов
23:26
ЕС согласовал новые санкции против РФ, официальное решение может быть в среду - СМИ
23:18
Украина готова к отопительному сезону на 90% – Шмыгаль
23:06
Зеленский: ВСУ осуществляют на юге быстрое и мощное движение
22:49
В ВСУ официально подтвердили освобождение 8 населенных пунктов на Херсонщине
22:48
Растаможка авто: сколько получил бюджет в сентябре
22:10
Генсек НАТО получил заявку Украины на ускоренное вступление в Альянс - ОП
Все новости...