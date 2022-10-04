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В России развернули мобильные военкоматы на границе с Эстонией и Латвией

"Украинская правда"Вторник, 4 октября 2022, 09:53
В России развернули мобильные военкоматы на границе с Эстонией и Латвией
Ситуация на границе России с Латвией, фото delfi

В Псковской области России, где на выезде из РФ стоят многокилометровые очереди, развернули мобильные военкоматы.

Источник: губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Telegram

Детали: По его словам, ситуация на границе непростая – очень большой наплыв людей, в частности украинцев, которые пытаются выехать через Псковскую область. Однако есть и россияне призывного возраста, поэтому на месте развернуты мобильные призывные пункты.

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Тем, кто планирует выезжать из России через Псковскую область, рекомендуют следить за ситуацией и выбирать наименее загруженные маршруты.

Справочно: Псковская область граничит на западе с Латвией, Эстонией и Беларусью.

Что этому предшествовало: 

ВИДЕО ДНЯ
  • После объявления "частичной мобилизации" на сайтах российских авиакомпаний закончились билеты на ближайшие рейсы в страны с безвизовым режимом, в частности в Турцию, Армению, Азербайджан и Узбекистан.
  • В течение 19-25 сентября в страны Европейского Союза со стороны России въехали 66 тысяч россиян, что на 30% больше, чем неделей ранее - всплеск пришелся на объявление российскими властями так называемой частичной мобилизации.

Темы: РосcияЛатвияЭстониямобилизация
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