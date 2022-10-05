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"237 снарядов за 40 минут": ГУР опубликовало разговор оккупанта о контрнаступлении ВСУ на юге

"Украинская правда"Среда, 5 октября 2022, 12:59
237 снарядов за 40 минут: ГУР опубликовало разговор оккупанта о контрнаступлении ВСУ на юге
ЭМБЛЕМА ГУР, FACEBOOK РАЗВЕДКИ

Украинская разведка опубликовала перехват разговора оккупанта, который рассказывал брату в России о контрнаступлении ВСУ на Херсонщине, в частности в села Давыдов Брод, который уже под контролем украинских защитников.

Источник: пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины 

Детали: Как сообщает разведка, фигурантом перехвата является военнослужащий Вооруженных сил России Касумов Руслан Ахмедович. Телефонный звонок записан около полудня 14 сентября.

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– Вчера 237 снарядов прилетело за 40 минут, со всего подряд.

– Сколько? 

– 237 за 40 минут – от танков до HIMARSов.

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– Вам? 

– По Давыдову Броду нах*й. Нас в окружение пытаются. 

– Давайте выходите бл*ть. 

– Ну вот наше село по краям нах*й (непонятно), там еб*ть.

Через 10 минут оккупант отметил, что россияне еще могут отступить через Новую Каховку. 

– Ну что, валите оттуда или стоять будете?

– Ну стоим, еб*ть. Как мы свалим? Дорога пока не отрезана на Каховку. Там бл*ть наших дох*я. Вчера наступление опять было 2 раза этих под*рас*в. Обошлось все. Говорю, мы как мыши сидели в этом подвале. 

Напомним: 4 октября в соцсетях появился ряд видео из новых освобожденных населенных пунктов в Херсонской области. Защитники сообщали о деоккупации Давыдового Брода, Староселья, Архангельского, Большой Александровки.

В ОК "Юг" подтвердили, что Вооруженные силы Украины освободили от оккупации российских захватчиков еще восемь населенных пунктов в Херсонской области, в том числе Давыдов Брод.

Темы: Херсонская областьконтрнаступлениеразведка
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