Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

"237 снарядов за 40 минут": ГУР опубликовало разговор оккупанта о контрнаступлении ВСУ на юге

"Украинская правда"Среда, 5 октября 2022, 12:59
ЭМБЛЕМА ГУР, FACEBOOK РАЗВЕДКИ

Украинская разведка опубликовала перехват разговора оккупанта, который рассказывал брату в России о контрнаступлении ВСУ на Херсонщине, в частности в села Давыдов Брод, который уже под контролем украинских защитников.

Источник: пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины 

Детали: Как сообщает разведка, фигурантом перехвата является военнослужащий Вооруженных сил России Касумов Руслан Ахмедович. Телефонный звонок записан около полудня 14 сентября.

– Вчера 237 снарядов прилетело за 40 минут, со всего подряд.

– Сколько? 

– 237 за 40 минут – от танков до HIMARSов.

– Вам? 

ВИДЕО ДНЯ

– По Давыдову Броду нах*й. Нас в окружение пытаются. 

– Давайте выходите бл*ть. 

– Ну вот наше село по краям нах*й (непонятно), там еб*ть.

Через 10 минут оккупант отметил, что россияне еще могут отступить через Новую Каховку. 

– Ну что, валите оттуда или стоять будете?

– Ну стоим, еб*ть. Как мы свалим? Дорога пока не отрезана на Каховку. Там бл*ть наших дох*я. Вчера наступление опять было 2 раза этих под*рас*в. Обошлось все. Говорю, мы как мыши сидели в этом подвале. 

Напомним: 4 октября в соцсетях появился ряд видео из новых освобожденных населенных пунктов в Херсонской области. Защитники сообщали о деоккупации Давыдового Брода, Староселья, Архангельского, Большой Александровки.

В ОК "Юг" подтвердили, что Вооруженные силы Украины освободили от оккупации российских захватчиков еще восемь населенных пунктов в Херсонской области, в том числе Давыдов Брод.

Темы: Херсонская областьконтрнаступлениеразведка
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Украинские бойцы освободили шесть населенных пунктов Луганщины – ОВА

Разведка США считает, что за убийством Дугиной стоят украинские власти – СМИ

Зеленский предложил Раде уволить главу НБУ Шевченко

Путин закрепил указом захват оккупантами ЗАЭС

Судью с российским паспортом отчислили из штата Верховного Суда

фотоУкраина подает заявку на проведение Чемпионата мира 2030 по футболу

Все новости...
Херсонская область
На Херсонщине освободили ряд населенных пунктов: защитники публикуют видео
Россияне били по Очакову, Краматорску и Константиновке – отчет ОВА
Воины ССО чудом выжили после танкового обстрела, который даже сняли на камеру
Последние новости
04:34
ВСУ на юге уничтожили девять вражеских танков — Командование
03:46
Одесскую и Николаевскую области атаковали дроны-камикадзе, шесть сбито
03:01
Россияне обстреляли Харьков, начался пожар — Терехов
02:40
Все больше американцев хотят предоставления оружия Украине на фоне угроз России — опрос
01:38
Северная Корея выпустила еще две баллистические ракеты в сторону Японии
00:58
Сумщина: Россияне обстреляли две громады — ОВА
00:14
Лига чемпионов: "Шахтер" минимально проиграл мадридскому "Реалу"
23:49
Зеленский обратился к оккупантам на русском: Иранские "Шахиды" не помогут, вы уже проиграли
23:08
Зеленский Защитники освободили на Херсонщине 3 населенных пункта
22:53
Предок кур: в Австралии нашли лапы вымершей самой большой птицы на Земле
Все новости...