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Иранские дроны-камикадзе могут лететь до 1 тыс. км, РФ может ударить с разных направлений - ПС

Валентина РоманенкоСреда, 5 октября 2022, 13:54
Иранские дроны-камикадзе могут лететь до 1 тыс. км, РФ может ударить с разных направлений - ПС
Юрий Игнат. фото Воздушных сил

По оценкам специалистов, иранские беспилотники-камикадзе Shahed-136 могут преодолевать расстояние до 1 тысячи километров, российские оккупанты могут их использовать с разных направлений.

Источник: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона 5 октября

Прямая речь: "Цель сложная, она не такая крупногабаритная: размах крыльев - 2,5 метра, масса - 200 килограммов, боевая часть составляет 40 кг. Это фактически - как артиллерийский снаряд, который летит со скоростью 120 километров в час, а при заходе на цель - опускается с большей скоростью.

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Заявленное иранскими рекламными роликами расстояние применения этого БПЛА составляет 2,5 тысячи километров. Однако специалисты замечают, что вряд ли такое расстояние преодолеет этот беспилотник-камикадзе, потому что при такой массе и скорости соответственно идет расход топлива, еще ряд факторов свидетельствуют, что около тысячи километров он может таки лететь".

Детали: Нынешний удар был нанесен беспилотниками, которые прилетели с юга, однако, по словам представителя Воздушных сил, ожидать нанесения ударов можно и с других направлений, ведь противник мог их перебросить и в оккупированный Крым и в Беларусь.

Игнат отметил, что иранские дроны - это новая угроза для всех сил обороны и всеми имеющимися средствами нужно их уничтожать.

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Украинской армии для этого нужны различные средства противовоздушной обороны, в том числе и зенитные пушки и крупнокалиберные пулеметные системы, которые могут уничтожать на разных этапах.

Игнат подтвердил, что Россия переключилась с использования высокоточных ракет, которые стоят миллионы долларов Х-101, Калибр, Х-555, Искандер, на беспилотные аппараты.

Вероятно, этими ракетами, которые способны нести тактические ядерные заряды, россияне собираются угрожать всему миру.

Что предшествовало: Около 12 дронов атаковали украинскую территорию с юга страны, шесть из них были сбиты, три - зенитными ракетными войсками на юге, а также три - авиацией Воздушных сил.

В то же время остальные долетели до Киевской области, где нанесли удар по Белой Церкви.

По официальным данным, в городе в результате ночной атаки дронами повреждены три здания инфраструктуры, жертв среди гражданских удалось избежать, жизни пострадавшего человека угроз нет.

Темы: Воздушные силы ВСУвойна
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