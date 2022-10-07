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Украина направила Австрии ходатайство о выдаче Тупицкого - СМИ

Станислав ПогориловПятница, 7 октября 2022, 13:48
ТУПИЦКИЙ В ВЕНЕ. СКРИНШОТ ИЗ ВИДЕО УП

Минюст направил Австрии ходатайство о выдаче Украине экс-главы Конституционного суда Александра Тупицкого, по линии Интерпола выставлено "красное оповещене" для его задержания.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в правоохранительных органах

Детали: Также по линии Интерпола Государственное бюро расследований направило "красное оповещение" для задержания Тупицкого. "Ожидается ответ генерального секретариата Интерпола о возможности использования его каналов для розыска Тупицкого", - добавил источник.

Что предшествовало: Расследование УП выявило, что 59-летний бывший председатель и экс-судья Конституционного суда Украины Александр Тупицкий уже полгода проживает в австрийской Вене как беженец и утверждает, что пересек украинскую границу законно, как "освобожденный от мобилизации".

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Предыстория:

  • Тупицкого подозревают в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда по делу бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова и "Зуевского энергомеханического завода".
  • Сторону обвинения представляют Сергей Новиков и Алексей Донской.
  • В конце марта стало известно, что отстраненный председатель Конституционного суда Александр Тупицкий неофициально выехал из Украины после начала полномасштабного вторжения России, несмотря на запрет выезда за пределы государства мужчинам призывного возраста и его статус обвиняемого в уголовном производстве.
  • В мае Тупицкий был объявлен в международный розыск. В июле его заочно арестовали. Сторона обвинения намеревалась инициировать процесс экстрадиции.
  • 22 сентября Офис генерального прокурора заявил, что экс-глава Конституционного суда незаконным образом покинул территорию Украины, обстоятельства его пересечения границы расследуются.

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Темы: ТупицкийВоенное положениеИнтерпол
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