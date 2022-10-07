Посол заявил о готовности Индонезии принять Зеленского и Путина на саммит G20

Обновлено 21:00. The National обновило новость, где уточнило, что информация о подтверждении участия Зеленского и Путина в саммите G20 не соответствует действительности. В связи с этим в новость были внесены изменения.

Индонезия готовится к приему президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина в нынешнем саммите "Группы двадцати" в Индонезии, но стороны пока не подтвердили своего участия.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью изданию The National заявил посол Индонезии в Объединенных Арабских Эмиратах Хусин Багис.

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"Ситуация непростая из-за украинско-российской войны", - сказал дипломат.

Он добавил, что логистическая подготовка к приему двух президентов уже ведется. "Мы решаем, в каких отелях их разместить - один для Путина и один для Зеленского", - отметил Багис.

Ни украинский, ни российский МИД не ответили на запросы The National с просьбой подтвердить планы по участию президентов в саммите "Группы двадцати". "ЕвроПравда" также не смогла получить комментарий представителя Зеленского Сергея Никифорова.

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Обновлено. Позже Никифоров в комментарии "Украинской правде" сказал, что решение об участии Зеленского в саммите G20 "еще не принято". Так же пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не подтвердил российским СМИ участие президента РФ во встрече лидеров "Группы двадцати".

В G20 в этом году председательствует Индонезия, которая организует саммит 15-16 ноября на острове Бали.

Напомним, согласно заявлению президента Индонезии Джоко Видодо, Путин и китайский лидер Си Цзиньпин примут участие в саммите G20, который состоится на острове Бали в ноябре.

Индонезия также пригласила президента Владимира Зеленского принять участие в саммите на Бали. В Белом доме в августе говорили, что Зеленский должен присутствовать, если там будет и Путин.

Сам Зеленский заявлял, что участие Украины в осеннем саммите G20 будет зависеть от ситуации в стране и от состава участников саммита.