Зеленский заявил, что Украина не причастна к убийству Дугиной

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Украина не имеет отношения к убийству российской пропагандистки Дарьи Дугиной.

Источник: Зеленский в интервью ВВС

Прямая речь: "Мы не имеем к этому отношения".

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Детали: Вопрос журналиста звучал так: "В Соединенных Штатах считают, что Украина стоит за недавним убийством российской журналистки Дарьи Дугиной, машину которой взорвали. Вы можете сказать, есть ли здесь доля правды?"

Что предшествовало: 5 октября издание The New York Times со ссылкой на собеседников в американской разведке сообщило, что американские спецслужбы считают, что убийство Дарьи Дугиной было результатом тайной операции, проведенной кем-то в украинской власти.

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