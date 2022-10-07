Зеленский заявил, что Украина не причастна к убийству Дугиной

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Украина не имеет отношения к убийству российской пропагандистки Дарьи Дугиной.

Источник: Зеленский в интервью ВВС

Прямая речь: "Мы не имеем к этому отношения".

Детали: Вопрос журналиста звучал так: "В Соединенных Штатах считают, что Украина стоит за недавним убийством российской журналистки Дарьи Дугиной, машину которой взорвали. Вы можете сказать, есть ли здесь доля правды?"

Что предшествовало: 5 октября издание The New York Times со ссылкой на собеседников в американской разведке сообщило, что американские спецслужбы считают, что убийство Дарьи Дугиной было результатом тайной операции, проведенной кем-то в украинской власти.

Предыстория:

В Подмосковье 20 августа взорвался автомобиль с Дугиной, дочерью "идеолога Путина" Александра Дугина, которая писала для российского пропагандистского RT.

В Офисе президента Украины отрицали причастность Киева к убийству Дугиной.

Экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев заявил, что ответственность за убийство взяла на себя так называемая Национальная Республиканская Армия.

Российские следователи заявили, что автомобиль, в котором погибла Дарья Дугина, дочь "идеолога Путина" Александра Дугина, взорвали дистанционно.

22 августа российская ФСБ заявила, что убийство дочери Александра Дугина Дарьи подготовлено и совершено украинскими спецслужбами.