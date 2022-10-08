Россияне не могут спрогнозировать, когда восстановят Крымский мост: все поезда на Крым отменили
Суббота, 8 октября 2022, 10:16
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прогнозов по восстановлению Крымского моста после пожара пока нет, при этом железнодорожное сообщение с оккупированным полуостровом прекращено.
Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости"
Прямая речь Пескова: "Нет, прогнозов пока нет (по восстановлению Крымского моста - ред.)".
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Дословно: Также сообщается, что все поезда, которые сообщении с оккупированным Крымом и которые планировалось отправить в ближайшее время, временно не будут отправляться из-за пожара на Крымском мосту. Кроме того, продажа билетов на поезда в Крым приостановлена.
Что предшествовало:
- Утром 8 октября стало известно, что на железнодорожной ветке крымского моста мощный пожар.
- Оккупационные власти Крыма заявили, что на Крымском мосту якобы взорвался грузовой автомобиль.
- Президенту страны-агрессора Владимиру Путину уже сообщили о пожаре на Крымском мосту, он поручил создать правительственную комиссию.
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