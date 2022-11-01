В Беларуси силовики задержали родственника добровольца, который защищал Украину – СМИ

Мониторинговая группа сообщает, что в Беларуси силовики задержали родственника белорусского добровольца, который погиб, защищая Украину от российских захватчиков.

Источник: мониторинговая группа "Беларускі Гаюн"

Детали: В частности, сообщается, что белорусские силовики задержали родственника погибшего в Украине бойца полка им. Кастуся Калиновского Василия Парфенкова.

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Его задержали и заставили записать "покаянное видео", где он называет себя братом погибшего Василия и "признаётся", что был подписан на "экстремистские" ТГ-каналы.

Справка: Полк имени Кастуся Калиновского был сформирован в марте 2022 г. на территории Украины из граждан Беларуси как батальон и в конце мая реорганизован в полк. Он входит в состав Вооруженных сил Украины.

Полк назван в честь национального героя Беларуси Кастуся Калиновского - одного из лидеров восстания белорусов, поляков, литовцев и украинцев против российской империи в 1863 году.

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Воины полка участвовали в боях за Бучу, Ирпень, Ворзель, а также освобождали от российских захватчиков другие населенные пункты Украины.

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