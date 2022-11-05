Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Российский агент "Победа" получила 7 лет тюрьмы за измену - СБУ

Валентина РоманенкоСуббота, 5 ноября 2022, 09:31
Российский агент Победа получила 7 лет тюрьмы за измену - СБУ
фото задержания. СБУ

По материалам Службы безопасности Украины к 7 годам тюрьмы приговорена российский агент "Победа", которая шпионила за подразделениями ВСУ.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Злоумышленницу задержали на Житомирщине в ходе спецоперации украинской контрразведки в июне 2022 года.

Реклама:

Установлено, что она собирала информацию о местах дислокации и перемещения подразделений Сил обороны на северном направлении.

В зоне "особого внимания" российского агента были железнодорожные маршруты перевозки военной техники и боеприпасов ВСУ через территорию региона.

Кроме того, среди основных ее задач было выявление логистических складов с артиллерийским вооружением, а также аэродромов возможного базирования украинской боевой авиации.

ВИДЕО ДНЯ

По данным следствия органов безопасности, предательницей оказалась жительница одного из поселков Житомирской области. После начала полномасштабного вторжения ее завербовал кадровый сотрудник российской военной разведки, который выбрал для нее оперативный псевдоним "Победа".

В поле зрения агрессора попала из-за своих прокремлевских сообщений, которые неоднократно публиковала в запрещенной соцсети "ВКонтакте".

По указанию врага она должна была проводить разведывательно-подрывную деятельность в регионе. Для этого получила от своего "куратора" соответствующие инструкции, прежде всего по сбору и способам передачи разведданных.

Переправку информации осуществляла через отработанные каналы электронной связи в виде GPS-координат украинских объектов с подробным их описанием.

Во время обысков по месту жительства вражеского агента правоохранители обнаружили мобильный телефон и компьютерную технику, которые она использовала для коммуникации с представителем ГРУ РФ.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленницу виновной в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Темы: СБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
СБУ
СБУ атаковала аэродром в Курске 27 августа картонными дронами – источники
В Полтаве задержали фитнес-тренера, который оскорблял военных
СБУ задержала экс-командира луганских "Призраков": скрывался в Одессе
Последние новости
22:43
Россия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
Все новости...
Реклама: