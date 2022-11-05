Российский агент "Победа" получила 7 лет тюрьмы за измену - СБУ

По материалам Службы безопасности Украины к 7 годам тюрьмы приговорена российский агент "Победа", которая шпионила за подразделениями ВСУ.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Злоумышленницу задержали на Житомирщине в ходе спецоперации украинской контрразведки в июне 2022 года.

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Установлено, что она собирала информацию о местах дислокации и перемещения подразделений Сил обороны на северном направлении.

В зоне "особого внимания" российского агента были железнодорожные маршруты перевозки военной техники и боеприпасов ВСУ через территорию региона.

Кроме того, среди основных ее задач было выявление логистических складов с артиллерийским вооружением, а также аэродромов возможного базирования украинской боевой авиации.

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По данным следствия органов безопасности, предательницей оказалась жительница одного из поселков Житомирской области. После начала полномасштабного вторжения ее завербовал кадровый сотрудник российской военной разведки, который выбрал для нее оперативный псевдоним "Победа".

В поле зрения агрессора попала из-за своих прокремлевских сообщений, которые неоднократно публиковала в запрещенной соцсети "ВКонтакте".

По указанию врага она должна была проводить разведывательно-подрывную деятельность в регионе. Для этого получила от своего "куратора" соответствующие инструкции, прежде всего по сбору и способам передачи разведданных.

Переправку информации осуществляла через отработанные каналы электронной связи в виде GPS-координат украинских объектов с подробным их описанием.

Во время обысков по месту жительства вражеского агента правоохранители обнаружили мобильный телефон и компьютерную технику, которые она использовала для коммуникации с представителем ГРУ РФ.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленницу виновной в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.