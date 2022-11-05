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Российский агент "Победа" получила 7 лет тюрьмы за измену - СБУ

Валентина РоманенкоСуббота, 5 ноября 2022, 10:31
фото задержания. СБУ

По материалам Службы безопасности Украины к 7 годам тюрьмы приговорена российский агент "Победа", которая шпионила за подразделениями ВСУ.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Злоумышленницу задержали на Житомирщине в ходе спецоперации украинской контрразведки в июне 2022 года.

Установлено, что она собирала информацию о местах дислокации и перемещения подразделений Сил обороны на северном направлении.

В зоне "особого внимания" российского агента были железнодорожные маршруты перевозки военной техники и боеприпасов ВСУ через территорию региона.

Кроме того, среди основных ее задач было выявление логистических складов с артиллерийским вооружением, а также аэродромов возможного базирования украинской боевой авиации.

По данным следствия органов безопасности, предательницей оказалась жительница одного из поселков Житомирской области. После начала полномасштабного вторжения ее завербовал кадровый сотрудник российской военной разведки, который выбрал для нее оперативный псевдоним "Победа".

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В поле зрения агрессора попала из-за своих прокремлевских сообщений, которые неоднократно публиковала в запрещенной соцсети "ВКонтакте".

По указанию врага она должна была проводить разведывательно-подрывную деятельность в регионе. Для этого получила от своего "куратора" соответствующие инструкции, прежде всего по сбору и способам передачи разведданных.

Переправку информации осуществляла через отработанные каналы электронной связи в виде GPS-координат украинских объектов с подробным их описанием.

Во время обысков по месту жительства вражеского агента правоохранители обнаружили мобильный телефон и компьютерную технику, которые она использовала для коммуникации с представителем ГРУ РФ.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленницу виновной в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Темы: СБУ
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