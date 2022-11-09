МВД сделало из смерти Стремоусова "поучительный пример для водителей"
Среда, 9 ноября 2022, 17:44
В Министерстве внутренних дел Украины отреагировали на смерть в ДТП одного из так называемых главарей оккупационной "администрации" Херсона Кирилла Стремоусова.
Источник: пресс-служба МВД
Дословно: "Соблюдение правил безопасности дорожного движения может спасти жизнь! Напоминаем водителям, что пристегнутый ремень безопасности значительно снижает вероятность травмирования во время ДТП и может сохранить вам жизнь".
Что этому предшествовало:
- 9 ноября российские пропагандисты сообщили о смерти одного из так называемых главарей оккупационной "администрации" Херсона Кирилла Стремоусова в результате ДТП. Гибель Стремоусова подтвердил гауляйтер Владимир Сальдо.
- Источники УП также подтвердили его гибель.
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