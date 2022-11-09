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МВД сделало из смерти Стремоусова "поучительный пример для водителей"

Татьяна ЛозовенкоСреда, 9 ноября 2022, 16:44
МВД сделало из смерти Стремоусова поучительный пример для водителей
Стремоусов, фото из МВД

В Министерстве внутренних дел Украины отреагировали на смерть в ДТП одного из так называемых главарей оккупационной "администрации" Херсона Кирилла Стремоусова.

Источник: пресс-служба МВД

Дословно: "Соблюдение правил безопасности дорожного движения может спасти жизнь! Напоминаем водителям, что пристегнутый ремень безопасности значительно снижает вероятность травмирования во время ДТП и может сохранить вам жизнь".

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Что этому предшествовало:

  • 9 ноября российские пропагандисты сообщили о смерти одного из так называемых главарей оккупационной "администрации" Херсона Кирилла Стремоусова в результате ДТП. Гибель Стремоусова подтвердил гауляйтер Владимир Сальдо. 
  • Источники УП также подтвердили его гибель.

Темы: МВДДТПХерсонская область
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