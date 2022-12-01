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Лавров открыто признался, что Россия "пошла войной на Украину"

Евгений КизиловЧетверг, 1 декабря 2022, 12:41
Лавров открыто признался, что Россия пошла войной на Украину
сергей лавров, Getty Images

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров впервые назвал войну в Украине "войной" вместо того, что использовать пропагандистский термин "специальная военная операция".

Источник: Лавров на пресс-конференции 1 декабря, видео которой выложила в Telegram российская пропагандистка Ольга Скабеева

Прямая речь: "С Украиной… мы же не просто вот так встали, (поскольку) нам не понравился Зеленский, потому что он перестал играть в КВН и перестал свой театр содержать, "Квартал 95", и пошли мы войной на Украину. Это ж не просто так все, мы же предупреждали долгие, долгие, долгие годы".

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Напомним: Россия для полномасштабного вторжения в Украину придумала специальный термин - "специальная военная операция", чтобы не называть войну войной. В РФ за слово "война" в этом контексте даже предусмотрено наказание.

Что предшествовало: На этой же пресс-конференции Лавров вдруг заявил, что Россия якобы никогда не просила ни о каких переговорах с Украиной, но при этом якобы всегда готова выслушать другую сторону.

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Темы: ЛавроввойнаУкраина
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