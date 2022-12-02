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США договариваются со странами Ближнего Востока о передаче Украине систем NASAMS – Politico

Ольга ГлущенкоПятница, 2 декабря 2022, 00:34
США договариваются со странами Ближнего Востока о передаче Украине систем NASAMS – Politico
Грег Хейс, фото: EPA/Bloomberg

Соединенные Штаты и их союзники по НАТО ведут переговоры со странами Ближнего Востока о том, чтобы переместить несколько своих систем противовоздушной обороны NASAMS в Украину.

Источник: генеральный директор компании Raytheon Technologies Грег Хейс, цитирует Politico

Прямая речь: "Цель такова, чтобы отправить передовые зенитно-ракетные комплексы в Украину в течение следующих 3-6 месяцев".

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"На Ближнем Востоке развернуты системы NASAMS, и некоторые из наших союзников по НАТО, и мы (США - ред.) фактически работаем с несколькими ближневосточными странами, которые сейчас используют системы NASAMS, и пытаемся отправить их в Украину".

Детали: Хейс уточнил, что затем США заменят эти системы новыми зенитно-ракетными комплексами NASAMS на Ближнем Востоке в течение следующих 24 месяцев.

Хейс отказался назвать, с какими конкретно странами США и союзники обсуждают передачу NASAMS. Однако, пишет издание, покупателями в указанном регионе являются Оман и Катар.

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Директор Raytheon отметил, что передислокация систем с Ближнего Востока является более быстрой, чем их строительство в США.

Напомним: Американская компания Raytheon Technologies получила контракт на сумму 1,2 млрд долларов для закупки систем противовоздушной обороны NASAMS для Украины.

США пообещали предоставить Украине в целом восемь систем противовоздушной обороны NASAMS, а две из них будут развернуты в Украине уже вскоре.

В ноябре стало известно, что Испания передает Украине новый пакет военной помощи, который включает батарею зенитно-ракетного комплекса Aspide, системы ПВО Hawk, противотанковые ракетные комплексы, пушки и снаряды к ним.

Темы: войнаПВОСШАНАТО
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