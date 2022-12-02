Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США договариваются со странами Ближнего Востока о передаче Украине систем NASAMS – Politico

Ольга ГлущенкоПятница, 2 декабря 2022, 01:34
Грег Хейс, фото: EPA/Bloomberg

Соединенные Штаты и их союзники по НАТО ведут переговоры со странами Ближнего Востока о том, чтобы переместить несколько своих систем противовоздушной обороны NASAMS в Украину.

Источник: генеральный директор компании Raytheon Technologies Грег Хейс, цитирует Politico

Прямая речь: "Цель такова, чтобы отправить передовые зенитно-ракетные комплексы в Украину в течение следующих 3-6 месяцев".

"На Ближнем Востоке развернуты системы NASAMS, и некоторые из наших союзников по НАТО, и мы (США - ред.) фактически работаем с несколькими ближневосточными странами, которые сейчас используют системы NASAMS, и пытаемся отправить их в Украину".

Детали: Хейс уточнил, что затем США заменят эти системы новыми зенитно-ракетными комплексами NASAMS на Ближнем Востоке в течение следующих 24 месяцев.

Хейс отказался назвать, с какими конкретно странами США и союзники обсуждают передачу NASAMS. Однако, пишет издание, покупателями в указанном регионе являются Оман и Катар.

Директор Raytheon отметил, что передислокация систем с Ближнего Востока является более быстрой, чем их строительство в США.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Американская компания Raytheon Technologies получила контракт на сумму 1,2 млрд долларов для закупки систем противовоздушной обороны NASAMS для Украины.

США пообещали предоставить Украине в целом восемь систем противовоздушной обороны NASAMS, а две из них будут развернуты в Украине уже вскоре.

В ноябре стало известно, что Испания передает Украине новый пакет военной помощи, который включает батарею зенитно-ракетного комплекса Aspide, системы ПВО Hawk, противотанковые ракетные комплексы, пушки и снаряды к ним.

Темы: войнаПВОСШАНАТО
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

видеоОбыски в УПЦ МП: Зеленский обещает продолжение борьбы за "духовную независимость"

видеоДень ЧМ-22: Южная Корея обыграла Португалию, Уругвай уехал домой

обновленоСвято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру зарегистрировали как монастырь ПЦУ

фотоСвященник Лавры Захария получил личное обязательство за "песнопения о России"

ЕС окончательно одобрил предельную цену на российскую нефть

Новая военная миссия ЕС для Украины достигла полной оперативной готовности - Боррель

Все новости...
война
На юге по россиянам "что-то новое летало" – Ким об обстрелах врага
За день россияне направили на Сумщину 180 снарядов
Байден назвал условие для переговоров с Путиным
Последние новости
02:35
Канада ввела новые санкции против Ирана за поставки дронов РФ
01:38
Эпифаний: Мы пройдем этот путь и в Печерской Лавре зазвучит украинская молитва
00:18
Из-за вражеских обстрелов Херсон снова остался без света – ОВА
00:15
видеоОбыски в УПЦ МП: Зеленский обещает продолжение борьбы за "духовную независимость"
23:42
В России прекратит вещание всемирно известный детский телеканал
23:16
фотоЗеленский съездил в Переяслав и рассказал студентам о дезинформации РФ
23:10
фотоВ оккупированном Мариуполе значительно увеличилось количество могил - фото со спутника
23:05
Украинские беженцы в Шотландии продолжат жить на круизном лайнере до июня 2023-го
23:04
видеоДень ЧМ-22: Южная Корея обыграла Португалию, Уругвай уехал домой
22:52
фотоРоссияне в течение дня нанесли 76 ударов по границе Сумщины
Все новости...