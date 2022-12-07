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Россия заказала сотни беспилотников и ракет у Ирана – Zeit

Алена МазуренкоСреда, 7 декабря 2022, 11:56
Россия заказала сотни беспилотников и ракет у Ирана – Zeit
ФОТО: GETTY IMAGES

Россия заказала у Ирана новую партию вооружения, в том числе сотни баллистических ракет и беспилотников.

Источник: Zeit со ссылкой на источники в ООН

Прямая речь: "Мы знаем, что Иран планирует увеличить свои поставки беспилотных летательных аппаратов и ракет в Россию в значительных количествах...

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Я не думаю, что они еще отгружены, но они явно есть в книгах заказов".

Детали: Отмечается, что правительство в Москве хочет противодействовать острому дефициту военных поставок.

Задействовано несколько сотен снарядов и сотни беспилотников.

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Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, что по состоянию на начало декабря 2022 года Иран так и не поставил России ни одной баллистической ракеты. 

В то же время, американские СМИ публикуют информацию, что россияне начали обстреливать Украину ракетами, которые изготовили летом 2022 года

Темы: ИраноружиеРосcиявойна
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