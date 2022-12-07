Задержан агент РФ, который "охотился" за украинскими комплексами "Нептун" - СБУ

Служба безопасности Украины задержала агента российских спецслужб во время контрдиверсионных мероприятий в Одессе.

Источник: пресс-служба СБУ, Одесская областная прокуратура

Дословно СБУ: "Злоумышленник собирал разведданные о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ на территории города.

Среди его основных задач было выявление возможных боевых позиций противовоздушной обороны и украинских береговых ракетных комплексов "Нептун".

Кроме того, вражеского приспешника интересовала информация о расположении блокпостов, укрепрайонов и специфики защиты энергогенерирующих объектов на юге Украины".

Детали: В спецслужбе отмечают, что оккупанты использовали разведывательную информацию для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по городу.

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После "прилетов" по городской инфраструктуре российский агент "докладывал" своим кураторам о результатах вражеского обстрела.

Кроме того, при передаче информации одессит просил врага также нанести удары по зданиям штаба военного командования и областному территориальному центру комплектования и соцподдержки.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на попытке очередной передачи врагу закрытых сведений.

Во время обыска по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили мобильный телефон и ноутбук с доказательствами законспирированной переписки с оккупантами.

Сейчас фигуранту объявлено о подозрении в государственной измене.

По ходатайству прокурора суд взял подозреваемого под стражу без определения размера залога.