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За сутки оккупанты убили 9 мирных жителей Донетчины - ОВА

Станислав ПогориловЧетверг, 8 декабря 2022, 08:42
ПОСЛЕДСТВИЯ УДАРА ПО ГОРОДУ КУРАХОВО В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 7 ДЕКАБРЯ, ФОТО ИЗ TELEGRAM КИРИЛЛА ТИМОШЕНКО

Председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что за 7 декабря оккупанты убили 9 мирных жителей.

Источник: Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "За 7 декабря россияне убили 9 мирных жителей Донецкой области: 6 в Курахово, 1 в селе Красногоровка, 1 в Ивановке и 1 в Бахмуте".

 

Детали: По его словам, еще 15 человек в области получили ранения.

Кириленко добавил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Что предшествовало:

  • Российские военные днем 7 декабря нанесли удары по рынку, автостанции, заправкам и жилым домам города Курахово Донецкой области, тогда сообщалось о 8 погибших.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил со временем, что в результате обстрела армией РФ города Курахово Донецкой области погибли 10 человек. 

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Темы: Донецкая областьвойна
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