За сутки оккупанты убили 9 мирных жителей Донетчины - ОВА

ПОСЛЕДСТВИЯ УДАРА ПО ГОРОДУ КУРАХОВО В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 7 ДЕКАБРЯ, ФОТО ИЗ TELEGRAM КИРИЛЛА ТИМОШЕНКО

Председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что за 7 декабря оккупанты убили 9 мирных жителей.

Источник: Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "За 7 декабря россияне убили 9 мирных жителей Донецкой области: 6 в Курахово, 1 в селе Красногоровка, 1 в Ивановке и 1 в Бахмуте".

Реклама:

Детали: По его словам, еще 15 человек в области получили ранения.

Кириленко добавил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ