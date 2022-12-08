За сутки оккупанты убили 9 мирных жителей Донетчины - ОВА
Четверг, 8 декабря 2022, 07:42
Председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что за 7 декабря оккупанты убили 9 мирных жителей.
Источник: Кириленко в Telegram
Прямая речь Кириленко: "За 7 декабря россияне убили 9 мирных жителей Донецкой области: 6 в Курахово, 1 в селе Красногоровка, 1 в Ивановке и 1 в Бахмуте".
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Детали: По его словам, еще 15 человек в области получили ранения.
Кириленко добавил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Что предшествовало:
ВИДЕО ДНЯ
- Российские военные днем 7 декабря нанесли удары по рынку, автостанции, заправкам и жилым домам города Курахово Донецкой области, тогда сообщалось о 8 погибших.
- Президент Владимир Зеленский сообщил со временем, что в результате обстрела армией РФ города Курахово Донецкой области погибли 10 человек.