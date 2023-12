Украина освободит Крым до осени – генерал Ходжес

Бывший командующий армией США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес прогнозирует, что Украина освободит оккупированный Россией Крым до конца августа, если Запад продолжит предоставлять ей обещанную помощь і сохранит санкции против РФ.



Источник: Ходжес в Twitter

Прямая речь Ходжеса: "Украина освободит Крым к концу августа, если мы продолжим предоставлять то, что обещали, и если мы сохраним санкции".

Детали: Он также считает, что Украина может освободить Крым и раньше, если Запад предоставит ей высокоточное оружие большей дальности.

Реклама:

After 8 years and with all the advantages, this is all that Russia controls! @berlin_bridge Ukraine will liberate Crimea by end of August if we continue to provide what we said we'd provide and if we keep Sanctions in place. Sooner if we provided longer range precision weapons. https://t.co/J5V3wNHBNa