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Украина освободит Крым до осени – генерал Ходжес

Ирина БалачукПонедельник, 2 января 2023, 15:35
Бен Ходжес. Фото getty images

Бывший командующий армией США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес прогнозирует, что Украина освободит оккупированный Россией Крым до конца августа, если Запад продолжит предоставлять ей обещанную помощь і сохранит санкции против РФ.

Источник: Ходжес в Twitter

Прямая речь Ходжеса: "Украина освободит Крым к концу августа, если мы продолжим предоставлять то, что обещали, и если мы сохраним санкции".

Детали: Он также считает, что Украина может освободить Крым и раньше, если Запад предоставит ей высокоточное оружие большей дальности.   

Ходжес также ретвинул карту оккупированных регионов Украины, опубликованную геополитическим экспертом Джессикой Берлин, отметив, что "это все, что контролирует Россия после 8 лет и со всеми преимуществами".

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Темы: КрымСШАвойна
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