ЕС недоволен решением Украины наказывать фармкомпании, работающие в РФ – Politico

В Европейском Союзе не согласны с призывами Украины наказать санкциями европейские фармацевтические компании, которые все еще работают в России.

Об этом пишет Politico, сообщает "Европейская правда".

Широкомасштабные санкции, введенные ЕС против России, резко сократили российский импорт всего - от немецких автомобилей до французских дизайнерских брендов. Исключение составляют лекарства, которые ЕС освободил от санкций по гуманитарным соображениям.

Изъятие фармацевтических препаратов из-под санкций - распространенная практика. В санкциях против Ирана также есть исключение для лекарств. И лекарства не были включены в санкции ООН против Ирака в 1990-х годах.

"ЕС обеспокоен тем, что его союзник и будущий член превращает в оружие крайне необходимые лекарства, а также тем, что это повредит интересам европейского бизнеса", - пишет издание.

В конце мая Украина внесла изменения в законодательство, которые предоставили ей широкие полномочия по изъятию с рынка любых лекарств, произведенных компаниями, связанными с Россией. А в октябре она сделала первый шаг к изгнанию со своего рынка европейской компании, несмотря на возражения Брюсселя.

Издание приводит данные внутренней оценки Еврокомиссии, по которым 19 компаний - в основном из ЕС - находятся под прицелом украинского правительства, с общим объемом бизнеса в 1,7 млрд евро.

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Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис поднял этот вопрос с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем во время недавней поездки в Киев.

Отвечая на вопрос Politico о законе на недавней конференции в Париже, Шмыгаль сказал, что "правительство приняло это решение, которое регулирует возможность для компаний, производящих лекарства, продавать эти лекарства на украинском рынке".

"Мы разрешили всем европейским компаниям продавать в Украине все лекарства, которые производятся во всех европейских странах, во всем мире, только не в России", - сказал Шмыгаль, добавив, что Киев и Брюссель "обсудили это, и мне кажется, что это сейчас решено".

В разговоре с изданием заместитель министра экономики Украины Тарас Качка преуменьшил значение разногласий, назвав их "торговым раздражителем". По его словам, ничего не было окончательно решено, и никакие лекарства еще не были изъяты с рынка.

Сейчас под действие закона подпала только будапештская фармацевтическая компания Gedeon Richter. Комиссия, созданная для принятия решения об отстранении компаний от украинского рынка, проголосовала за запрет венгерской компании, которая производит все - от лекарств для сердца до антипсихотических препаратов. Всего под угрозой изъятия с рынка 35 препаратов, хотя официального распоряжения об этом еще нет.

Не исключено, что за этим стоят и политические соображения. Хотя украинское правительство отрицает любые политические мотивы такого решения, Венгрия Виктора Орбана медлит с осуждением вторжения и оказанием помощи Украине.

Согласно последнему отчету о прибыли Gedeon Richter, Россия является вторым по величине рынком компании. За девять месяцев 2022 года она заработала 232 миллиона евро, продав лекарства в стране за первые девять месяцев 2022 года.

Еще две компании находятся под пристальным вниманием: словенская Krka и Berlin Chemie, немецкая дочерняя компания итальянской Menarini Group, которые вместе производят около 300 медицинских препаратов.

Напомним, самые богатые российские олигархи потеряли в прошлом году почти $95 млрд на фоне суровых санкций, введенных западными странами из-за войны в Украине.