Мэра Полтавы хотят взять под стражу и временно снять с должности

Прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей и временном отстранении от должности мэра Полтавы Александра Мамая, которого подозревают в разглашении информации о дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, городской голова в свою очередь отрицает обвинения и назвал подозрение политически мотивированным.

Источник: руководитель Полтавской областной прокуратуры Антон Столитний на брифинге, Мамай на брифинге

Прямая речь Столитнего: "Чтобы прекратить спекуляции, которые распространяются в информационном пространстве, относительно обращения в суд с ходатайством об избрании именно такой меры пресечения, сообщаю, что согласно ч. 6. ст. 176 во время действия военного положения к лицам, которые подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 109-114-2, 258-258-5, 260, 261-1, 437-442 УК Украины, при наличии рисков указанных в ст. 177 УК применяется мера пресечения - содержание под стражей. Это безальтернативное требование закона".

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Детали: Кроме того, будут ходатайствовать об отстранении от должности на два месяца. Этот срок может быть продлен, если подадут новое ходатайство. Дело будет рассматривать Октябрьский райсуд Полтавы. По словам Столетнего, один из судей, который должен был рассматривать дело, заявил о самоотводе. Вместо него назначили другого, который тоже взял отвод.

Рассмотреть ходатайство должны не позднее чем за 72 часов с момента поступления их в суд. Столетний заявил, если все следственные судьи объявят о самоотводе, рассмотрение передадут в другой суд.

Мамай в свою очередь заявил, что распространенная им на пресс-конференции информация об обеспечении военных была открытой: "9 декабря 2022 года я получил подозрение в том, чего я не делал. Это подозрение одного человека, является необоснованным и политически мотивированным. Подчеркиваю: это не засекреченная информация, она является открытой. Подобные заявления (о дислокации ВСУ - ред.) объявляли сотни чиновников всех уровней, в том числе и руководство области, а обвиняют только меня".

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В частности, как утверждает Мамай, 25 октября в Telegram-канале главы Полтавской ОГА Дмитрия Лунина была опубликована информация о месте расположения зенитно-ракетного полка воздушного командования "Восток".

Предыстория:

29 декабря Служба безопасности Украины вручила подозрение мэру Полтавы Александру Мамаю относительно несанкционированного распространения информации о размещении подразделений ВСУ, совершенное в условиях военного положения. По данным следствия, Мамай распространил данные, которые не размещались в открытом доступе ни Генеральным штабом ВСУ, ни Минобороны, ни другими уполномоченными государственными органами.

Напомним:

Напомним: