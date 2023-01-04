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Хакеры узнали, что Лукашенко мог обмануть Путина с тестами на ковид

Станислав ПогориловСреда, 4 января 2023, 13:07
Хакеры узнали, что Лукашенко мог обмануть Путина с тестами на ковид
Александр Лукашенко и Владимир путин, фото: Getty Images

Белорусские хакеры заявили о взломе медицинского центра управления делами самопровозглашенного президента Беларуси, согласно полученным документам, Александр Лукашенко мог не сдавать ПЦР-тесты на коронавирус перед встречей с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным.

Источник: "Meduza", белорусское издание "Зеркало"

Детали: Хакеры, которые называют себя "Объединенным штабом сопротивления", выложили в открытый доступ более 70 файлов, которые являются электронными вариантами справок о ПЦР-тестировании на коронавирус на имя Александра Лукашенко и его сына Николая.

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Белорусское издание "Зеркало" признало документы подлинными. Оно пишет, что каждый файл имеет QR-код, при переходе по которому появляется официальный сайт медцентра управления делами Лукашенко, где показана такая же справка, ее можно скачать в PDF-формате.

Справки охватывают период с апреля 2021 до конца декабря 2022 года. Почти все они были выданы перед встречами Лукашенко с Путиным (до сентября 2021 года было достаточно одного теста, после - два и более). Справки выдавали также на имя сына Лукашенко. Из них можно сделать вывод, что отец брал его с собой на большинство встреч с Путиным. Официально это не афишировалось.

Анализ документов показывает, что справки содержат ряд нестыковок. В частности, в результатах тестов Лукашенко встречаются два разных номера паспорта, а в тестах Николая Лукашенко - три (один из них совпадает с номером паспорта, указанным в справках его отца).

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Кроме того, Александр и Николай Лукашенко нередко получали справки в один день и время. Иногда даты тестов менялись, а время взятия анализа и выдачи документа оставалось прежним.

Во многих справках совпадают время тестирования и время выдачи справки, хотя для получения результата ПЦР-теста требуется время. Как минимум в одном документе дата выдачи справки опережает дату проведения тестирования.

Таким образом, "Объединенный штаб сопротивления" предположил, что на самом деле Лукашенко мог не сдавать эти ПЦР-тесты.

Предистория:

  • Еще в 202 году Лукашенко утверждал, что бессимптомно на ногах перенес коронавирус.
  • В начале июля 2020 года Лукашенко заявлял, что в стране коронавирус победили.
  • Он придерживается позиции, что Covid-19 - это "психоз", которому подверглось мировое сообщество. По его словам, в стране люди умирают от различных сопутствующих болезней, а не от коронавируса.
  • В то же время Путин после начала пандемии резко сократил количество контактов и личного участия в мероприятиях.

Темы: ЛукашенкоПутинкоронавирус
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