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Украина на весну планирует большое наступление - Буданов

Станислав ПогориловСреда, 4 января 2023, 14:12
Украина на весну планирует большое наступление - Буданов
КИРИЛЛО БУДАНОВ. ФОТО: ДМИТРИЙ ЛАРИН, УП

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью "ABC News" сообщил, что Украина на весну планирует большое наступление, а самые ожесточенные бои ожидаются в марте.

Источник: интервью Буданова "ABC News"

Прямая речь Буданова: "Это (когда мы увидим больше) освобождение территорий и нанесение окончательного поражения Российской Федерации".

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Детали: По его словам, "это будет происходить по всей территории Украины, от Крыма до Донбасса".

"Наша цель, и мы ее достигнем, - возвращение к границам 1991 года, такой, какой Украину признают все субъекты международного права", - подчеркнул он.

Также начальник ГУР не исключил дальнейших ударов по территории России, однако не уточнил, кто за ними будет стоять.

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Он добавил, что атаки будут происходить "все глубже и глубже" внутри России, но сможет прокомментировать, кто эти удары наносил, только после окончания войны.

Что предшествовало: 2 января главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил, что в течение 2022 года ВСУ уничтожили более 100 тысяч российских захватчиков, освободили 40% оккупированных во время полномасштабного вторжения территорий и уничтожили почти 42 тысячи российских взрывоопасных предметов. 

Темы: БудановУкраинаРосcиявойна
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