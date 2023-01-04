Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина на весну планирует большое наступление - Буданов

Станислав ПогориловСреда, 4 января 2023, 15:12
КИРИЛЛО БУДАНОВ. ФОТО: ДМИТРИЙ ЛАРИН, УП

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью "ABC News" сообщил, что Украина на весну планирует большое наступление, а самые ожесточенные бои ожидаются в марте.

Источник: интервью Буданова "ABC News"

Прямая речь Буданова: "Это (когда мы увидим больше) освобождение территорий и нанесение окончательного поражения Российской Федерации".

Детали: По его словам, "это будет происходить по всей территории Украины, от Крыма до Донбасса".

"Наша цель, и мы ее достигнем, - возвращение к границам 1991 года, такой, какой Украину признают все субъекты международного права", - подчеркнул он.

Также начальник ГУР не исключил дальнейших ударов по территории России, однако не уточнил, кто за ними будет стоять.

Он добавил, что атаки будут происходить "все глубже и глубже" внутри России, но сможет прокомментировать, кто эти удары наносил, только после окончания войны.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: 2 января главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил, что в течение 2022 года ВСУ уничтожили более 100 тысяч российских захватчиков, освободили 40% оккупированных во время полномасштабного вторжения территорий и уничтожили почти 42 тысячи российских взрывоопасных предметов. 

Темы: войнаУкраинаРосcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Собор и церковь Киево-Печерской Лавры официально вернули в госсобственность

фото, видеоМасштабная схема поборов на Одесской таможне: деньги прятали под плинтусами и туалете

фотоЗадержан замглавы Одесской ОГА: хотел "отмазать" подчиненного от тюрьмы

Эрдоган призвал Путина к "одностороннему прекращению огня"

ВВП Украины в 2022 году упал на 30% – предварительная оценка Минэкономики

РосСМИ: Пригожин отпустил на свободу группу преступников, которые воевали в Украине - сняли все судимости

Все новости...
Россия больше не является военной угрозой для мира - Буданов
Российские солдаты используют тела убитых товарищей как щит – разведка
В ЕС еще в ноябре оценивали, что РФ потеряла до 60% боевых танков и 250 тысяч военных в Украине
Буданов дал прогноз о смерти Путина: Очень быстро и скоро
Последние новости
15:09
фотоРоссия направила к странам НАТО "Горшкова" с "Цирконами": Медведев злорадствует
14:56
"Рождественское перемирие" по-русски: снаряд РФ убил целую семью на Херсонщине
14:47
В ВОЗ обеспокоены ростом случаев нового подвида COVID-штама Omicron: что о нем известно
14:29
Путин заявил Эрдогану, что Украина должна смириться с потерей территорий для диалога
14:19
В правительстве Германии после решения Парижа о танках пообещали новые поставки оружия Украине
14:17
Собор и церковь Киево-Печерской Лавры официально вернули в госсобственность
14:17
"Мы будем с вами столько, сколько понадобится" – посол США в Украине Бриджит Бринк
14:11
Бои на фронте, планы врага, "Армия дронов": Зеленский снова собирал Ставку
14:07
Германия введет обязательные тесты на COVID-19 для путешественников из Китая
13:58
фото, видеоМасштабная схема поборов на Одесской таможне: деньги прятали под плинтусами и туалете
Все новости...