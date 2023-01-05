"Рождественское перемирие" по-русски: снаряд РФ убил целую семью на Херсонщине

Российские войска обстреляли город Берислав Херсонской области, в результате попадания снаряда в жилой дом погиб 12-летний мальчик и его родители.

Источник: замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram

Прямая речь: "Сегодня в городе трагические новости. Обстрел оккупантов и в результате попадания снаряда в дом погибла семья.

В этом вся низость и подлость России. Утром они говорят о "рождественском перемирии", а уже в обед убивают всю семью. Чем провинились муж, жена и их 12-летний сын?

Тем, что они просто украинцы? Люди готовились встретить Рождество вместе, но циничный удар россиян убил их в собственном доме...".

Детали: Тимошенко выразил соболезнования родным и близким. Глава ОВА Ярослав Янушкевич не сообщает других деталей. В своем телеграмм-канале он лишь перепостил сообщение замглавы ОП.

Напомним: 5 января глава "Русской православной церкви" патриарх Кирилл, который открыто одобрил войну РФ против Украины, вдруг заявил, что якобы призывает к "рождественскому перемирию".

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Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что предложенное Кириллом "рождественское перемирие" является циничной ловушкой.