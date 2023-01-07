Палата представителей США с 15 попытки избрала спикера

Республиканцу Кевину Маккарти на 14 голосовании не хватило голосов, однако с 15 попытки его избрали спикером Палаты представителей США.

Источник: AFP, ABC News, CNN

Детали: СМИ отмечают, что ожидалось, что Маккарти, наконец, получит большинство голосов.

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Однако сначала он был заблокирован небольшой группой сторонников жесткой линии, которые требуют уступок, изменения способа управления Палатой представителей и приоритетных или альтернативных законов.

Это превратило борьбу за пост спикера в Палате представителей в одну из самых длительных в истории. Сейчас это самые длинные выборы с 1859 года.

ABC пишет, что конгрессмену Маккарти на этот раз не хватило лишь одного голоса для победы. Он получил 216 голосов из 432 возможных.

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Обновлено: С 15 попытки Маккарти избрали спикером Палаты представителей. Общее количество голосов, отданных за Маккарти - 216 из 428 поданных.

Что было раньше: Во вторник лидеру Республиканской партии Кевину Маккарти не удалось заручиться достаточной поддержкой, чтобы получить пост спикера по итогам трех туров голосования.

В среду лидеру Республиканской партии Кевину Маккарти снова не удалось заручиться достаточной поддержкой, чтобы получить пост спикера.

Республиканское большинство в Палате представителей США в четверг превзошло 100-летний "антирекорд" своих же однопартийцев, провалив 11 попыток избрания спикера. Голосование перенесли на пятницу.

Маккарти не смог заручиться достаточным количеством голосов еще в первом туре, что стало первым с 1923 года случаем, когда кандидат не был назначен с первой попытки.

Кевин Маккарти ранее утверждал, что выступает за продолжение поддержки Украины в ее полномасштабной войне с Россией, но не соглашается выписывать, по его словам, "безлимитный чек". Республиканцы также ранее выступали за установление механизмов более пристального надзора за помощью Киеву - это не означает ее уменьшения, но процедурно может ее замедлить.

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