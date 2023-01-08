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Силы обороны в воскресенье сбили три вражеских вертолета и три дрона – сводка Генштаба

Катерина ТищенкоВоскресенье, 8 января 2023, 18:21
фото Генштаба ВСУ

Силы обороны в воскресенье сбили три вражеских вертолета и три беспилотника.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Украинская авиация в течение текущих суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения врага, а также 2 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Также украинские защитники сбили три вражеских БпЛА, вероятно типа "Орлан", и 3 вертолета: по одному Ми-24 и Ка-52, а тип еще одного – уточняется.

В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили два района сосредоточения живой силы и склад горюче-смазочных материалов оккупантов".

Детали: Противник ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях, пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении. Сосредоточивает усилия на захвате Донецкой области в пределах административной границы, успеха не имеет.

В течение суток оккупанты нанесли один ракетный и 19 авиационных ударов. Осуществили более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе и по гражданской инфраструктуре.

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На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается постоянной: определенные подразделения вооруженных сил Беларуси и России продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Вместе с тем, противник обстреливает позиции украинских войск и гражданские объекты вдоль всей линии соприкосновения.

На Северском и Слобожанском направлениях огневому поражению подверглись районы населенных пунктов Кучеровка Сумской области, а также Старица, Колодязное и Новомлинск на Харьковщине.

На Купянском направлении враг обстрелял районы Первомайского и Ивановки Харьковской области и Стельмаховки и Мясожаровки на Луганщине.

На Лиманском направлении под огневое воздействие оккупантов попали Макеевка, Невское, Кузьмино, Червонопоповка и Диброва Луганской области.

На Бахмутском направлении от обстрелов захватчиков пострадали Берестовое, Белогоровка, Веселое, Раздоловка, Бахмут, Белая Гора, Дилиевка, Дружба, Железное и Нью-Йорк в Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг стрелял по Авдеевке, Невельском, Марьинке и Новомихайловке Донецкой области.

На Запорожском направлении противник обстрелял из танков и всего спектра артиллерии районы Дорожнянки, Чаривного, Малых Щербаков и Каменского Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты не прекращают осуществлять обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. В очередной раз под поражение российских реактивных систем залпового огня попал Херсон.

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Темы: ГенштабВооруженные силывойна
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