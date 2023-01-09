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Удирая из Лимана, россияне убивали и насиловали гражданских – перехват СБУ

Евгений КизиловПонедельник, 9 января 2023, 16:42
Getty Images

Служба безопасности Украины перехватила один из телефонных разговоров оккупантов, который свидетельствует, что при отступлении из Лимана Донецкой области россияне убивали гражданских и насиловали женщин.

Источник: СБУ на YouTube

Прямая речь оккупанта: "Мы когда Лиман сдавали, там всех повырезали, хохлов еб*ных... Насиловали, резали их там, расстреливали. В Лимане, в Торском всех просто шли, расстреливали. Всех мужиков, кто помоложе, забирали к себе туда, а баб, вот этих молодых: всех *бли, резали их, расстреливали".

Детали: В спецслужбе заверили, что эти слова задокументированы и станут еще одним доказательством в Гааге.

Всего по фактам нарушения законов и обычаев войны со стороны армии РФ Служба безопасности Украины открыла уже более 21 тысячи уголовных производств. В частности, по материалам СБУ в международный розыск объявлена россиянка, которая весной "благословляла" своего мужа насиловать украинок.

Напомним: В телефонных разговорах российских оккупантов, которые перехватывает СБУ, их близкие, друзья и знакомые советуют им грабить имущество украинцев, насиловать, пытать и убивать женщин, детей и безоружных людей.

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Темы: войнаСБУРосcия
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