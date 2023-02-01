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Россияне меняют тактику и продолжают давить на Бахмут, за сутки более 150 обстрелов

Среда, 1 февраля 2023, 11:38
Россияне меняют тактику и продолжают давить на Бахмут, за сутки более 150 обстрелов
Фото: Генштаб

За сутки вблизи Бахмута российские военные 151 раз обстреляли позиции украинских военных.

Источник: Суспільне, которое цитирует представителя Восточной группировки ВСУ Сергея Череватого, NYT   

Прямая речь: "Это Ямполовка, Спорное, Раздоловка, Благодатное, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка, Парасковиевка (места, где произошли обстрелы - ред.). Было 56 обстрелов и 13 боестолкновений в районе Соледара. Враг имеет солидные потери за сутки".

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Детали: Череватый рассказал, что за сутки погибли 360 российских военных и 290 получили ранения. Издание NYT пишет, что российское командование после 11 месяцев войны все чаще прибегает к тактике давления большого количества пехоты. Поэтому, как указывают украинские бойцы, в последнее время оккупанты под Бахмутом несут большие, по сравнению с предыдущими месяцами, потери.

Дословно: "Частью стратегии России... похоже, является нападение на украинскую оборону волнами солдат, многие из которых были призваны президентом Владимиром Путиным в сентябре, когда он объявил призыв на 300 000 человек".

Детали: Такая тактика отличается от летних кампаний Москвы, когда артиллерия неделями обстреливала города, прежде чем Россия начала длительное наземное наступление.

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Что этому предшествовало: 31 января Череватый сообщил, что за сутки вблизи Бахмута состоялись 42 боевых столкновения между украинскими войсками и российскими оккупантами. 

Темы: РосcияБахмут
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