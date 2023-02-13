После "яичного" скандала Резников анонсировал кадровые изменения в Минобороны
Министр обороны Алексей Резников подал документы на согласование кандидатур на должности своих заместителей.
Источник: Резников в Facebook, источники УП в МОУ
Прямая речь: "Из важного. Хочу проинформировать о ряде актуальных решений, касающихся кадрового и структурного обновления Министерства обороны для повышения эффективности работы.
Будут новые заместители министра. Соответствующие документы на согласование я уже подал".
Детали: Количество вероятных заместителей и фамилии Резников не называет.
По данным источников УП, этими кандидатурами являются волонтер, общественный деятель, основатель благотворительного фонда "Повернись живим" Виталий Дейнега и народный депутат V, VI и VII созывов, экс-посол в Канаде Андрей Шевченко (по данным источника УП, он будет заниматься военной дипломатией, сотрудничеством с НАТО, евроинтеграцией, в целом международным направлением).
Что предшествовало: На фоне скандала с закупками продуктов питания для украинских военных по завышенным ценам подал в отставку заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов.
Шаповалову было объявлено подозрение, суд арестовал его на 2 месяца и определил альтернативу залога в сумме 402 миллиона 600 тысяч гривен.
Справка: Первый заместитель министра, заместители министра назначаются на должности и освобождаются от должностей Кабинетом министров по представлению премьер-министра согласно предложениям соответствующего министра.
Предыстория:
- Издание ZN.ua 21 января сообщало, что Минобороны закупает продукты для военнослужащих дороже в два-три раза, чем в магазинах Киева. Декабрьское соглашение с "Актив компани" от имени министерства подписал Богдан Хмельницкий, который фигурировал в деле о хищении 580 тысяч долларов при закупке военной амуниции.
- Особую огласку получила информация о "куриных яйцах по 17 гривен": в расследовании журналистов речь шла о цене за штуку, хотя в документе фигурировала цена за 100 граммов.
- Минобороны назвало информацию о слишком дорогой еде ложью и манипуляцией и обещало обратиться в СБУ, а министр обороны Алексей Резников отверг обвинения к Минобороны. Позже в интервью "Украинской правде" Резников признал, что был слишком эмоционален, и обещал тщательно проверить все факты, выявленные журналистами.
- Заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку и был уволен 24 января на фоне скандала из-за закупки по завышенным ценам продуктов для военных. Был уволен и Богдан Хмельницкий с должности директора департамента закупок Министерства обороны, о чем стало известно 25 января.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил обновить систему государственных закупок для Вооруженных сил Украины, которая будет предусматривать публикацию цен на продукты и товары.