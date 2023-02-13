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После "яичного" скандала Резников анонсировал кадровые изменения в Минобороны

Валентина Романенко, Роман КравецПонедельник, 13 февраля 2023, 17:35
АЛЕКСЕЙ РЕЗНИКОВ, ФОТО: GETTY IMAGES

Министр обороны Алексей Резников подал документы на согласование кандидатур на должности своих заместителей.

Источник: Резников в Facebook, источники УП в МОУ

Прямая речь: "Из важного. Хочу проинформировать о ряде актуальных решений, касающихся кадрового и структурного обновления Министерства обороны для повышения эффективности работы.

Будут новые заместители министра. Соответствующие документы на согласование я уже подал".

Детали: Количество вероятных заместителей и фамилии Резников не называет.

По данным источников УП, этими кандидатурами являются волонтер, общественный деятель, основатель благотворительного фонда "Повернись живим" Виталий Дейнега и народный депутат V, VI и VII созывов, экс-посол в Канаде Андрей Шевченко (по данным источника УП, он будет заниматься военной дипломатией, сотрудничеством с НАТО, евроинтеграцией, в целом международным направлением).

Что предшествовало: На фоне скандала с закупками продуктов питания для украинских военных по завышенным ценам подал в отставку заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов.

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Шаповалову было объявлено подозрение, суд арестовал его на 2 месяца и определил альтернативу залога в сумме 402 миллиона 600 тысяч гривен.

Справка: Первый заместитель министра, заместители министра назначаются на должности и освобождаются от должностей Кабинетом министров по представлению премьер-министра согласно предложениям соответствующего министра.

Предыстория: 

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Темы: МинобороныРезниковгосзакупкикадры
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