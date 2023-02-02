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ГБР говорит, что поймало продавцов яиц по 17 грн для Минобороны

Ирина БалачукЧетверг, 2 февраля 2023, 14:39
Здесь и далее фото ГБР

Государственное бюро расследований сообщило, что совместно с СБУ разоблачило и задержало преступную группу, которая продавала военным продукты по завышенным ценам и поставляла в воинскую часть "воображаемые" продукты.

Источник: ГБР, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в Telegram

Дословно бюро: "ГБР задержало предпринимателей, которые продавали среди прочего военным яйца по 17 гривен".

Детали: ГБР сообщает, что задержало "очередную преступную группу из 5 человек, в состав которой входили представители предприятий-поставщиков и военные, которые отвечают за обеспечение одной из воинских частей ВСУ", а также военного, который вел "черную бухгалтерию" махинаторов.

 

По данным ГБР, злоумышленники среди прочего "поставляли яйца по завышенным ценам для Минобороны", а также придумывали другие схемы присвоения средств. 

 

В частности, они вносили в финансово-хозяйственные документы ложные данные о том, что военная часть якобы получила продукты. А потом эти "виртуальные" продукты "списывали" как такие, что уже были потреблены солдатами. 

 

Сумма установленных убытков государству от деятельности этой группы в настоящее время достигает более 4,6 млн грн.

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Во время обысков у участников преступления изъяли черновую бухгалтерию, записи, незаконное оружие, боеприпасы, взрывные устройства, более 1 млн грн наличными.

 

Задержанным лицам готовят сообщение о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Производство расследуется по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение или растрата чужого имущества, которое было вверено лицу или находилось в его ведении, совершенные в особо крупных размерах).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

Задержание также прокомментировал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он заверил, что злоумышленников ждет наказание.

Прямая речь Арахамии: "ГБР взяло группу за яйца. В схеме по закупке яиц по 17 гривен работали поставщики и ответственные за материальное обеспечение части. Всего 5 человек. Им готовят подозрения и ходатайство о взятии под стражу.

Все, кто хотели нажиться на войне, обязательно наживут себе неприятности. И это только начало. Конец для мародеров будет гораздо страшнее".

Что было раньше: 1 февраля Офис генпрокурора сообщил о подозрении экс-начальнику директора департамента государственных закупок Минобороны Богдану Хмельницкому, экс-заместителю министра обороны Украины Вячеславу Шаповалову и бывшему заместителю госпредприятия "Промоборонэкспорт" Владимиру Терещенко.

Предыстория: 

Темы: ГБРМинобороныгосзакупки
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