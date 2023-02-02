ГБР говорит, что поймало продавцов яиц по 17 грн для Минобороны
Государственное бюро расследований сообщило, что совместно с СБУ разоблачило и задержало преступную группу, которая продавала военным продукты по завышенным ценам и поставляла в воинскую часть "воображаемые" продукты.
Источник: ГБР, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в Telegram
Дословно бюро: "ГБР задержало предпринимателей, которые продавали среди прочего военным яйца по 17 гривен".
Детали: ГБР сообщает, что задержало "очередную преступную группу из 5 человек, в состав которой входили представители предприятий-поставщиков и военные, которые отвечают за обеспечение одной из воинских частей ВСУ", а также военного, который вел "черную бухгалтерию" махинаторов.
По данным ГБР, злоумышленники среди прочего "поставляли яйца по завышенным ценам для Минобороны", а также придумывали другие схемы присвоения средств.
В частности, они вносили в финансово-хозяйственные документы ложные данные о том, что военная часть якобы получила продукты. А потом эти "виртуальные" продукты "списывали" как такие, что уже были потреблены солдатами.
Сумма установленных убытков государству от деятельности этой группы в настоящее время достигает более 4,6 млн грн.
Во время обысков у участников преступления изъяли черновую бухгалтерию, записи, незаконное оружие, боеприпасы, взрывные устройства, более 1 млн грн наличными.
Задержанным лицам готовят сообщение о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Производство расследуется по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение или растрата чужого имущества, которое было вверено лицу или находилось в его ведении, совершенные в особо крупных размерах).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет.
Задержание также прокомментировал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он заверил, что злоумышленников ждет наказание.
Прямая речь Арахамии: "ГБР взяло группу за яйца. В схеме по закупке яиц по 17 гривен работали поставщики и ответственные за материальное обеспечение части. Всего 5 человек. Им готовят подозрения и ходатайство о взятии под стражу.
Все, кто хотели нажиться на войне, обязательно наживут себе неприятности. И это только начало. Конец для мародеров будет гораздо страшнее".
Что было раньше: 1 февраля Офис генпрокурора сообщил о подозрении экс-начальнику директора департамента государственных закупок Минобороны Богдану Хмельницкому, экс-заместителю министра обороны Украины Вячеславу Шаповалову и бывшему заместителю госпредприятия "Промоборонэкспорт" Владимиру Терещенко.
Предыстория:
- Ранее Zn.ua со ссылкой на соглашение Министерства обороны о закупке продуктов сообщало, что Минобороны закупает продукты для военнослужащих в два-три раза дороже, чем в магазинах Киева. Минобороны назвало эту информацию введением в заблуждение и манипуляцией и обещало обратиться в СБУ.
- В середине января Государственное бюро расследований сообщило, что заблокировало схему масштабного хищения продуктов питания для военных.
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что коррумпированных чиновников ждет ответственность, и анонсировал, что "активные посадки" будут уже этой весной.
- Министр обороны Алексей Резников отверг обвинения Минобороны в коррупционных закупках, связал появление информации о тендерах с "Рамштайном" и заявил, что виновного за слив накажут.
- В Верховной Раде заявили, что собираются написать закон, который сделает более прозрачными закупки во время военного положения.
- Национальное антикоррупционное бюро заявило, что расследует вероятные злоупотребления Минобороны при закупке продуктов питания для военных в рамках уголовного производства, начатого еще до огласки в СМИ.
- Заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку и был уволен 24 января на фоне скандала из-за закупки по завышенным ценам продуктов для военных.
- Также уволили Богдана Хмельницкого с должности директора департамента закупок Министерства обороны.