Кулеба призвал МОК прекратить прикрывать преступления РФ белыми флагами

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал возможное возвращение российских спортсменов к соревнованиям и призвал Международный олимпийский комитет прекратить попытки прикрыть преступления РФ белыми флагами.

Источник: Кулеба в Twitter

Прямая речь: "С прошлого года россияне убили 231 украинского спортсмена и тренера, 15 ранили, 28 задержали, а 4 пропали без вести. Эта война-геноцид приказана Путиным, но осуществляется обычными россиянами.

МОК должен прекратить попытки прикрыть российские преступления белыми флагами".

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