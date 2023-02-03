Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кулеба призвал МОК прекратить прикрывать преступления РФ белыми флагами

Алена МазуренкоПятница, 3 февраля 2023, 22:22
Кулеба призвал МОК прекратить прикрывать преступления РФ белыми флагами

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал возможное возвращение российских спортсменов к соревнованиям и призвал Международный олимпийский комитет прекратить попытки прикрыть преступления РФ белыми флагами.

Источник: Кулеба в Twitter

Прямая речь: "С прошлого года россияне убили 231 украинского спортсмена и тренера, 15 ранили, 28 задержали, а 4 пропали без вести. Эта война-геноцид приказана Путиным, но осуществляется обычными россиянами.

Реклама:

МОК должен прекратить попытки прикрыть российские преступления белыми флагами".

Предыстория:

  • На прошлой неделе Международный олимпийский комитет (МОК) приветствовал предложение Олимпийского совета Азии предоставить российским и белорусским спортсменам возможность соревноваться в Азии. Потенциально это может включать в себя и олимпийские отборочные соревнования, поскольку российские и белорусские спортсмены не могут соревноваться в Европе сейчас.
  • 27 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина начнет международную кампанию, чтобы не допустить российских спортсменов к участию в Олимпийских Играх.
  • 28 января Зеленский обратился с письмом к президентам ведущих международных спортивных федераций с призывом определиться относительно стремления МОК вернуть российских спортсменов в международные соревнования.
  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба еще в начале января приглашал президента МОК Томаса Баха и других спортивных функционеров в Дружковку, где россияне ракетой разбили ледовую арену "Альтаир". А Зеленский пригласил Баха в Бахмут, который российские войска пытаются захватить.
  • Президент МОК Томас Бах заявил, что хочет "изучить возможность" возвращения атлетов из России и Беларуси в международный спорт даже несмотря на то, что это может быть причиной бойкота соревнований со стороны Украины.
  • Министерство иностранных дел России заявило, что любая попытка вытеснить Москву из международного спорта из-за войны, которую она называет своей "специальной военной операцией" в Украине, "обречена на провал".
  • МОК отверг критику украинских чиновников, которые обвинили его в пропаганде войны после того, как МОК заявил, что россиянам потенциально может быть предоставлена возможность квалифицироваться на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Кулеба ДмитрийОлимпиадаРосcияспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все

Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, есть погибшие

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Кулеба Дмитрий
Кулеба раскритиковал намерения государств ЕС продлить запрет на зерно из Украины
Кулеба о переговорах с РФ: Пригожин тоже договаривался, а потом перестал существовать
Кулеба ответил критикам контрнаступления
Последние новости
10:03
В Киеве достали погибшего из-под завалов, количество раненых возросло до 17
09:59
фотоРакетная атака: в Днепропетровской области четверо погибших
09:58
СМИ: Турция хочет использовать двигатели для F-16 в производстве собственных истребителей
09:49
Употребление успокоительных во время беременности может повысить риск выкидышей - исследование
09:47
Несколько часов в Авдеевке – репортаж из разбитого города
09:47
Франция, Германия, Великобритания и США осудили увеличение Ираном производства обогащенного урана
09:41
Одесская область: 2 погибших и 10 раненых из-за утренней атаки, среди них дети - ОВА
09:39
фото, дополнено от 08:36Во Львове − попадание в жилой дом, повреждены 3 школы и садик: есть погибший и пострадавшие
09:27
Военные смогут сами определить, кто получит единовременную денежную помощь в случае их гибели
09:24
В Днепре есть погибшие и пострадавшие − Филатов
Все новости...
Реклама: