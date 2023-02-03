Кулеба призвал МОК прекратить прикрывать преступления РФ белыми флагами

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал возможное возвращение российских спортсменов к соревнованиям и призвал Международный олимпийский комитет прекратить попытки прикрыть преступления РФ белыми флагами.

Источник: Кулеба в Twitter

Прямая речь: "С прошлого года россияне убили 231 украинского спортсмена и тренера, 15 ранили, 28 задержали, а 4 пропали без вести. Эта война-геноцид приказана Путиным, но осуществляется обычными россиянами.

Реклама:

МОК должен прекратить попытки прикрыть российские преступления белыми флагами".

Предыстория:

На прошлой неделе Международный олимпийский комитет (МОК) приветствовал предложение Олимпийского совета Азии предоставить российским и белорусским спортсменам возможность соревноваться в Азии. Потенциально это может включать в себя и олимпийские отборочные соревнования, поскольку российские и белорусские спортсмены не могут соревноваться в Европе сейчас.

27 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина начнет международную кампанию, чтобы не допустить российских спортсменов к участию в Олимпийских Играх.

28 января Зеленский обратился с письмом к президентам ведущих международных спортивных федераций с призывом определиться относительно стремления МОК вернуть российских спортсменов в международные соревнования.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба еще в начале января приглашал президента МОК Томаса Баха и других спортивных функционеров в Дружковку, где россияне ракетой разбили ледовую арену "Альтаир". А Зеленский пригласил Баха в Бахмут, который российские войска пытаются захватить.

Президент МОК Томас Бах заявил, что хочет "изучить возможность" возвращения атлетов из России и Беларуси в международный спорт даже несмотря на то, что это может быть причиной бойкота соревнований со стороны Украины.

Министерство иностранных дел России заявило, что любая попытка вытеснить Москву из международного спорта из-за войны, которую она называет своей "специальной военной операцией" в Украине, "обречена на провал".

МОК отверг критику украинских чиновников, которые обвинили его в пропаганде войны после того, как МОК заявил, что россиянам потенциально может быть предоставлена возможность квалифицироваться на Олимпийские игры 2024 года в Париже.