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В ОП и МИД прокомментировали информацию об "обещании" Путина не убивать Зеленского

Катерина ТищенкоВоскресенье, 5 февраля 2023, 17:08
Владимир Путин, фото Getty Images

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал фикцией информацию о якобы обещании президента РФ Владимира Путина не убивать президента Владимира Зеленского, а глава МИД Дмитрий Кулеба назвал Путина лжецом.

Источник: Подоляк и Кулеба в Twitter

Дословно Подоляк: "Возникают странные инсайды эксов о "посредничестве": Путин якобы давал "гарантии не убивать", а "Запад прервал перспективные переговоры". Но все это фикция.

За российским вторжением стоит не "расширение НАТО", гарантии безопасности или санкции, а желание РФ уничтожить Украину и убивать украинцев".

Дословно Кулеба: "В прошлом Путин давал обещания не оккупировать Крым, не нарушать Минские соглашения, не вторгаться в Украину, но он сделал все это. Не дайте себя обмануть: он – искусный лжец. Каждый раз, когда он обещал чего-то не делать, это было частью его плана".

Что предшествовало: Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Бенет рассказал, как он встречался с Путиным в начале марта 2022 года, и тот якобы заявил, что не будет убивать Зеленского.

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Темы: Офис президентаКулеба ДмитрийПутинЗеленский
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