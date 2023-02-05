Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В ОП и МИД прокомментировали информацию об "обещании" Путина не убивать Зеленского

Катерина ТищенкоВоскресенье, 5 февраля 2023, 16:08
В ОП и МИД прокомментировали информацию об обещании Путина не убивать Зеленского
Владимир Путин, фото Getty Images

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал фикцией информацию о якобы обещании президента РФ Владимира Путина не убивать президента Владимира Зеленского, а глава МИД Дмитрий Кулеба назвал Путина лжецом.

Источник: Подоляк и Кулеба в Twitter

Дословно Подоляк: "Возникают странные инсайды эксов о "посредничестве": Путин якобы давал "гарантии не убивать", а "Запад прервал перспективные переговоры". Но все это фикция.

Реклама:

За российским вторжением стоит не "расширение НАТО", гарантии безопасности или санкции, а желание РФ уничтожить Украину и убивать украинцев".

Дословно Кулеба: "В прошлом Путин давал обещания не оккупировать Крым, не нарушать Минские соглашения, не вторгаться в Украину, но он сделал все это. Не дайте себя обмануть: он – искусный лжец. Каждый раз, когда он обещал чего-то не делать, это было частью его плана".

Что предшествовало: Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Бенет рассказал, как он встречался с Путиным в начале марта 2022 года, и тот якобы заявил, что не будет убивать Зеленского.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Офис президентаКулеба ДмитрийПутинЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все

Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, по меньшей мере 9 погибших

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Офис президента
В ОП считают пока неактуальной ратификацию Римского статута
Вопросы безопасности на Черниговщине Зеленский поручил заместителю Ермака
Россия атаковала Украину ракетами Х-101, в них до сих пор есть около 30 иностранных микросхем − Ермак
Последние новости
10:03
В Киеве достали погибшего из-под завалов и резко возросло количество раненых
09:59
фотоРакетная атака: в Днепропетровской области четверо погибших
09:58
СМИ: Турция хочет использовать двигатели для F-16 в производстве собственных истребителей
09:49
Употребление успокоительных во время беременности может повысить риск выкидышей - исследование
09:47
Несколько часов в Авдеевке – репортаж из разбитого города
09:47
Франция, Германия, Великобритания и США осудили увеличение Ираном производства обогащенного урана
09:41
Одесская область: 2 погибших и 10 раненых из-за утренней атаки, среди них дети - ОВА
09:39
фото, дополнено от 08:36Во Львове − попадание в жилой дом, повреждены 3 школы и садик: есть погибший и пострадавшие
09:27
Военные смогут сами определить, кто получит единовременную денежную помощь в случае их гибели
09:24
В Днепре есть погибшие и пострадавшие − Филатов
Все новости...
Реклама: