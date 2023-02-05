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Россияне в воскресенье нанесли 4 ракетных удара, есть раненые – сводка Генштаба

Катерина ТищенкоВоскресенье, 5 февраля 2023, 17:26
Россияне в воскресенье нанесли 4 ракетных удара, есть раненые – сводка Генштаба
последствия ракетного удара по Харькову 5 февраля, фото из Telegram Синегубова

В воскресенье россияне нанесли 4 ракетных удара, два из них по Харькову и два по Дружковке в Донецкой области, и совершили более 40 обстрелов из РСЗО.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: Противник продолжает проводить перегруппировку на отдельных направлениях. Основные усилия сосредоточивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

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В течение суток российские оккупанты нанесли 4 ракетных удара, 2 из которых по гражданской инфраструктуре города Харьков, в результате чего полностью разрушено пятиэтажное здание высшего учебного заведения, есть пятеро раненых среди мирного населения.

2 российских ракеты прилетели по городу Дружковка Донецкой области. Там повреждены 4 многоэтажки и детский сад, 4 мирных жителя получили ранения различной степени тяжести.

Кроме того, враг совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам Херсона. Вражеские снаряды повредили жилые дома, есть погибшие и раненые.

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Высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается неизменной, противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах, однако его наступательных группировок не обнаружено. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Сеньковка Черниговской области; Сопич, Бояро-Лежачи, Волфино и Александровка на Сумщине и Гурьев Казачок, Стрелечья, Глубокое, Красное, Зеленое, Гатище, Волчанск, Варваровка, Землянки и Двуречная Харьковской области.

На Купянском направлении враг стрелял по районам населенных пунктов Ивановка, Кучеровка, Кисловка и Котляровка Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка на Луганщине.

На Лиманском направлении под огонь врага попали Терны Донецкой области и Макеевка, Площанка, Червонопоповка, Кременная, Диброва и Терны - Луганской.

На Бахмутском направлении огневому воздействию подверглись Спирное, Берестовое, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка, Курдюмовка, Озаряновка, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под артиллерийские обстрелы попали Семеновка, Авдеевка, Орловка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Нескучное в Донецкой области.

На Запорожском направлении под огневое воздействие попали более 20 населенных пунктов. Среди них - Новополь, Ольговское, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Новоандреевка, Степное и Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении обстрелам, в частности, подверглись Херсон, а также Золотая Балка, Гавриловка, Качкаровка, Меловое, Берислав, Веселое, Никольское, Антоновка, Днепровское и Гончарное Херсонской области. Всего более 15 населенных пунктов.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения врага, а украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы противника и склад боеприпасов.

Темы: Генштабвойнаракетный удар
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