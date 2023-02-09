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Количество погибших в Турции и Сирии превысило 12 тысяч человек

Ольга ГлущенкоЧетверг, 9 февраля 2023, 01:54
Количество погибших в Турции и Сирии превысило 12 тысяч человек
ФОТО: GETTY IMAGES

Общее количество погибших в Турции и Сирии в результате землетрясения достигло 12049 человек.

Источник: NBC News

Детали: В Турции, по словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, погибли по меньшей мере 9 057 человек. Еще 52 979 получили ранения, согласно данным турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям, а 8 000 человек были спасены из-под завалов.

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В Сирии в целом погибли, по меньшей мере, 2 992 человека.

По данным Министерства здравоохранения страны и "Белых касок", более 24 800 человек получили ранения.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Рано утром 6 февраля юго-восток Турции всколыхнули несколько мощных землетрясений, магнитуда основного составляла 7,7 балла. В обед толчки повторились, вызвав новые разрушения. Землетрясения нанесли серьезные разрушения и Сирии.
  • По состоянию на утро 7 февраля количество погибших в результате разрушительных землетрясений в Турции и Сирии превысило 5 тысяч человек.
  • Страны ЕС направили на помощь Турции более тысячи спасателей, Украина отправляет команду из 87 спасателей.
  • Спустя три дня после землетрясения магнитудой 7,8 баллов спасатели продолжают извлекать из-под завалов выживших людей.

Темы: ТурцияСириястихийное бедствиекатастрофы
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