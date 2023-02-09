Количество погибших в Турции и Сирии превысило 12 тысяч человек

Общее количество погибших в Турции и Сирии в результате землетрясения достигло 12049 человек.

Источник: NBC News

Детали: В Турции, по словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, погибли по меньшей мере 9 057 человек. Еще 52 979 получили ранения, согласно данным турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям, а 8 000 человек были спасены из-под завалов.

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В Сирии в целом погибли, по меньшей мере, 2 992 человека.

По данным Министерства здравоохранения страны и "Белых касок", более 24 800 человек получили ранения.

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