Количество погибших в Турции и Сирии превысило 12 тысяч человек
Четверг, 9 февраля 2023, 01:54
Общее количество погибших в Турции и Сирии в результате землетрясения достигло 12049 человек.
Источник: NBC News
Детали: В Турции, по словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, погибли по меньшей мере 9 057 человек. Еще 52 979 получили ранения, согласно данным турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям, а 8 000 человек были спасены из-под завалов.
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В Сирии в целом погибли, по меньшей мере, 2 992 человека.
По данным Министерства здравоохранения страны и "Белых касок", более 24 800 человек получили ранения.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Рано утром 6 февраля юго-восток Турции всколыхнули несколько мощных землетрясений, магнитуда основного составляла 7,7 балла. В обед толчки повторились, вызвав новые разрушения. Землетрясения нанесли серьезные разрушения и Сирии.
- По состоянию на утро 7 февраля количество погибших в результате разрушительных землетрясений в Турции и Сирии превысило 5 тысяч человек.
- Страны ЕС направили на помощь Турции более тысячи спасателей, Украина отправляет команду из 87 спасателей.
- Спустя три дня после землетрясения магнитудой 7,8 баллов спасатели продолжают извлекать из-под завалов выживших людей.