ГУР о наступлении россиян на Донбассе: обострение будет, другие направления - для отвлечения

Главное управление разведки Министерства обороны прогнозирует военное обострение на Донбассе из-за нового наступления захватчиков, активизация боевых действий россиян на других направлениях возможна с целью отвлечения сил защитников.

Источник: представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона

Прямая речь Юсова: "Обострение будет. Главная цель, это, собственно, Восток и Донбасс. Другие направления так же могут быть поражены, но речь идет преимущественно, скажем, об отвлечении, оттягивании украинских сил и средств".

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Детали: По данным разведки, президент России Владимир Путин ставил задачу перед военным руководством выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей до конца марта.

Однако, пояснил Юсов, Кремль много раз менял сроки. "И в этот раз у них ничего не получится", - считает представитель ГУР.

Он напомнил, что на территории России продолжается мобилизация, сейчас в Украине уже находится 300 тысяч оккупантов. По словам Юсова, речь идет о росте численности, но не качества военных РФ.

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"Наиболее качественные подразделения, наиболее качественное вооружение уже, собственно в основном или выведено из строя, или уничтожено на территории Украины за последний год. И подготовить адекватную замену по уровню подготовки за это время, безусловно не получится", - сказал Юсов.

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