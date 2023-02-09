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ГУР о наступлении россиян на Донбассе: обострение будет, другие направления - для отвлечения

Станислав ПогориловЧетверг, 9 февраля 2023, 11:11
ГУР о наступлении россиян на Донбассе: обострение будет, другие направления - для отвлечения
Андрей Юсов, скриншот

Главное управление разведки Министерства обороны прогнозирует военное обострение на Донбассе из-за нового наступления захватчиков, активизация боевых действий россиян на других направлениях возможна с целью отвлечения сил защитников.

Источник: представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона

Прямая речь Юсова: "Обострение будет. Главная цель, это, собственно, Восток и Донбасс. Другие направления так же могут быть поражены, но речь идет преимущественно, скажем, об отвлечении, оттягивании украинских сил и средств".

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Детали: По данным разведки, президент России Владимир Путин ставил задачу перед военным руководством выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей до конца марта.

Однако, пояснил Юсов, Кремль много раз менял сроки. "И в этот раз у них ничего не получится", - считает представитель ГУР.

Он напомнил, что на территории России продолжается мобилизация, сейчас в Украине уже находится 300 тысяч оккупантов. По словам Юсова, речь идет о росте численности, но не качества военных РФ.

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"Наиболее качественные подразделения, наиболее качественное вооружение уже, собственно в основном или выведено из строя, или уничтожено на территории Украины за последний год. И подготовить адекватную замену по уровню подготовки за это время, безусловно не получится", - сказал Юсов.

Что предшествовало:

  • 6 февраля министр обороны Алексей Резников заявил, что во время ожидаемого нового наступления в феврале россияне не будут питаться одновременно захватить всю Украину, как это было в начале полномасштабного вторжения, а будут вести концентрированные бои на конкретных направлениях.
  • Аналитики Института изучения войны (ISW) заметили, что российские оккупанты начали масштабное наступление в Луганской области, но украинские войска не дают им достичь значительных успехов.
  • По данным издания "Foreign Policy", российские оккупанты уже подготовили для будущего наступления 1800 танков, 3950 бронемашин, 2700 артсистем, 810 РСЗО, 400 истребителей и 300 вертолетов.

Темы: войнаУкраинаРосcия
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